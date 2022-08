Fraude en Ejército: Corte Suprema confirma revocación de procesamiento contra ex general Ricardo Martínez

La defensa de Ricardo Martínez, a cargo del abogado Juan Carlos Manríquez, celebró lo dictado por la Corte Suprema. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 24 de agosto 2022 · 22:07 hs

La Corte Suprema declaró inadmisible la queja presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra la resolución de la Corte Marcial que revocó el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, por fraude al Fisco.

Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal ratificó lo señalado en su momento por la Corte de Apelaciones, respecto a que la ministra en visita de la Corte Suprema, Romy Rutherford, no pudo fundamentar su procesamiento.

En su resolución, la Corte Suprema detalló que “se ha deducido este recurso contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó en el auto de procesamiento dictado por la ministra en visita extraordinaria por no encontrarse suficientemente determinada la existencia y monto del perjuicio fiscal efectivamente causado, declaró que el investigado no es procesado y dispuso que la ministra encargara una pericia contable, decisión que no comparte la naturaleza de aquellas que hacen procedente el recurso intentado, razón que conduce a que éste sea declarado inadmisible”.

En vista de esto, se declara inadmisible el recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado.

La defensa de Ricardo Martínez, a cargo del abogado Juan Carlos Manríquez, celebró lo dictado por la Corte Suprema, declarando que “la contundente resolución de la Corte Suprema, que declara inadmisible -esto es sin fundamento la queja del Consejo de Defensa del Estado, para dejar sin efecto la resolución de la Corte Marcial que revocó el procesamiento del general Martínez- demuestra una vez más la completa injusticia y falta de fundamentos con la cual la resolución de la ministra en visita extraordinaria, Romy Rutherford, lo había sometido a proceso en la causa en calidad de encartado”.

Manríquez recalcó que "dicha calidad no le pudo ser atribuida al general Martínez, porque en el expediente no existían fundamentos. La Corte Suprema una vez más ha ratificado la injusticia de esa resolución”.