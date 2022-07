Fue amenazada con armas: mujer fue víctima de violento portonazo en Independencia

Tanto la víctima como su esposo fueron amenazados con pistolas en sus cabezas. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 01 de julio 2022 · 08:39 hs

Una mujer fue víctima de un violento portonazo la noche de este jueves en la comuna de Independencia, en la intersección de las calles 15 Norte con Logitudinal 5.

A eso de las 21:00 horas, fueron tres sujetos, que se desplazaban a pie, los que la interceptaron cuando ingresaba a su domicilio, amenazándola con armas de fuego.

Debido a los gritos que realizó, su esposo salió rápidamente a socorrerla. En ese momento, ambos fueron amenazados con pistolas, las que apuntaron directamente a las cabezas de la pareja.

Una vez que lograron tomar el vehículo, se dieron a la fuga llevándose también las pertenencias de la víctima.

Carabineros logró dar con el paradero del auto en el sector de El Salto, en la comuna de Recoleta, gracias a la oportuna denuncia que se realizó. El vehículo, que estaba abandonado, fue hallado gracias al GPS del celular que se encontraba el interior.

La mujer que fue víctima de este portonazo en Independencia declaró a 24 Horas que “toqué la bocina y salieron los vecinos y mi marido. Me reventaron el vidrio, yo me cubrí la cara y después me bajaron del pelo y me apuntaron con una pistola en la cabeza”.

“Intenté forcejear con ellos porque se llevaban mi dinero, mis documentos, todo. Pero al final entregué todo y se fueron con todas mis cosas”, agregó.

El capitán Sergio Andrade, oficial de Ronda de la Prefectura Norte, detalló que debido a la denuncia que presentó la víctima “Carabineros se contituyó en menos de dos minutos, lo que permitió un encargo oportuno del vehículo sustraído”.

Por lo mismo, desde la institución hicieron un llamado a denunciar este tipo de hechos de forma oportuna.

Carabineros se encuentra realizando las pericias correspondientes para dar con el paradero de los tres delincuentes, los que serían menores de edad.