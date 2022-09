Funcionaria municipal de Curanilahue cuestiona ayudas a vecinos tras triunfo del Rechazo

La funcionaria municipal de Curanilahue reaccionó a los resultados de las elecciones con un fuerte mensaje. INSTAGRAM

Por: Equipo El Dínamo 07 de septiembre 2022 · 13:24 hs

Una funcionaria de la Municipalidad de Curanilahue, en la Región del Biobío, fue criticada tras lanzar un duro mensaje tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida de este domingo, cuestionando incluso la entrega de ayudas sociales a los vecinos.

En su cuenta de Instagram, Alondra Jarpa, directora de Desarrollo Comunitario del municipio, publicó historias en donde aparecía con un rostro de decepción debido a la derrota del Apruebo y el fracaso del texto redactado por la Convención Constitucional.

“Mi cara cuando comienzo a leer cartas de los vecinos y vecinas mendigando justicia social y pienso que hace dos días pudieron haber mejorado la base de esto. Esto está mal”, señaló.

Jarpa agregó otro escrito, en donde puso en duda las ayudas entregadas a los vecinos. “No podemos ayudar a quien no entiende cómo ser ayudado… Quéjense no más, de todo lo malo de su vida”, expresó.

Tras el revuelo causado por sus dichos, la funcionaria emitió una declaración en la misma red social, en donde se hizo cargo de sus dichos.

“Asumo toda la responsabilidad de cada una de mis palabras. Y sí, es triste estar en un puesto tan importante. Leer cada una de las demandas de una comunidad y saber que las ayudas con tan limitadas y que solo son momentáneas”, expresó.

La directora de Desarrollo Comunitario planteó que “el trabajo para mejorar las condiciones dignas de todas y todos se demora mucho más tiempo, sobre todo ahora cuando la democracia decidió no dar un importante paso, pero deseo con toda la esperanza de que siquiera algunos de ellos, de esos anhelos y derechos mínimos se concretan algún día y pronto”.

El respaldo de la alcaldesa

La alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos (Ind), defendió a Alondra Jarpa y pidió “comprensión” ante su frustración por el fracaso del proceso constituyente.

“Es por eso que queremos hacerle llegar este mensaje; que se comprenda la razón que está detrás de estas palabras y que se evite tergiversar y tomar esto como algo político”, declaró en un video compartido en Facebook.

La jefa comunal es parte del movimiento Apruebo Transformar, que es liderado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Esta agrupación fue la que organizó el polémico evento de campaña por el Apruebo en donde integrantes del colectivo “Las Indetectables” se metieron una bandera chilena en el ano, en un hecho que marcó la semana previa a las elecciones.

En Curanilahue el Rechazo obtuvo una contundente ventaja de 18.916 votos (74,37%) por sobre los 6.519 (25,63%) conseguidos por el Apruebo.