Fundación para la Confianza acompañó a denunciante de Felipe Berríos

04 de Mayo 2022 · 17:21 hs

La Fundación para la Confianza confirmó que acompañó a la mujer que denunció al sacerdote jesuita Felipe Berríos por un abuso sexual que habría ocurrido cuando ella era menor de edad.

En un comunicado, la organización creada por José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, denunciantes del fallecido ex párroco Fernando Karadima, señaló que estuvo junto con la denunciante del sacerdote en la presentación que hizo el pasado viernes 29 de abril ante el Arzobispado de Santiago.

En declaraciones consignadas por CNN Chile, Juan Pablo Hermosilla, abogado de la institución, señaló que “efectivamente nosotros (…) hemos estado apoyando desde hace algún tiempo a esta joven que decidió denunciar a Felipe Berríos canónicamente”.

“Deseamos que esta investigación se pueda desarrollar en el marco más expedito de transparencia y eficiencia posible por parte de la Compañía de Jesús y que se logre prontamente determinar la veracidad de los hechos denunciados”, añadió.

Valentina Correa, directora ejecutiva de la fundación, agregó que “en Fundación para la Confianza llevamos más de 10 años luchando en contra del abuso. Interpusimos una denuncia en contra del sacerdote Felipe Berríos y lo que estamos esperando es que sea un proceso cuidadoso y amable para la víctima”.

“Nuestra posición como organización está con la víctima. En nuestra organización siempre van a estar abiertas las puertas para las personas que quisieran contar su historia y encontrar aquí un lugar de acompañamiento y acogida", complementó.

La Compañía de Jesús informó que Berríos fue suspendido del ejercicio público de su ministerio sacerdotal mientras se realiza la investigación por los "hechos de connotación sexual" en contra de la denunciante.

En una breve declaración pública, el fundador de Techo expresó que “he tomado conocimiento de la denuncia en mi contra que ha sido informada a través de un comunicado de la Compañía de Jesús”.

“No he sido informado de nada distinto de lo que dice ese comunicado. Haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia y me he puesto, desde ya, a disposición de la compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”, añadió.