Gabriel Boric y agresión a su hermano: "La violencia no es el camino ni en Contulmo, ni en la Alameda, ni en ninguna parte"

Por: Cristián Meza 02 de septiembre 2022 · 23:26 hs

El Presidente Gabriel Boric arribó a Punta Arenas para participar del plebiscito de salida este domingo 4 de septiembre, donde se votará Apruebo o Rechazo el texto constitucional emanado de la Convención.

En la oportunidad, tuvo palabras para la agresión sufrida por su hermano Simón Boric, quien fue atacado por una turba en las afueras de la casa central de la Universidad de Chile, donde fueron detenidos cuatro individuos, lo que lo mantuvo internado hasta este viernes.

Al respecto, Boric sostuvo que "la violencia no es el camino ni en Contulmo, ni en la Alameda, ni en Arica y en ninguna parte y por lo tanto, el rol que yo espero jugar es llamar al encuentro y la unidad de todos los chilenos y chilenas”.

"Esto más allá del caso particular de que haya sido afectado un miembro de mi familia, y eso es prioridad para mí, prioridad para mi gobierno y vamos a estar siempre del lado de las personas que sufren y en eso estamos trabajando”, puntualizó el jefe de Estado.

Pero Gabriel Boric fue consultado nuevamente sobre lo vivido por su hermano, apuntando que "lo que me corresponde a mí y lo que tengo la convicción que debo hacer en poner todos mis esfuerzos en unir a nuestro país y decir de manera muy clara que la violencia no es el camino. Quienes toman ese camino, no solo se equivocan, sino que además van a tener que enfrentar la ley con todas sus consecuencias y eso es algo que estamos trabajando en conjunto con las policías, en conjunto con las fiscalías”.

“Hoy son muchos más -y va a quedar demostrado el domingo- los que creemos que a través de la democracia, a través del diálogo, a través de entendernos, de entender el argumento del que está en frente, podemos desarrollarnos como país. Bajo ninguna perspectiva a la violencia y mi rol, es un rol de unidad”, sentenció.