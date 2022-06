"Gabriel Brolic": el fail que afectó al presidente Boric durante discurso en EE.UU.

El presidente durante su discurso en Estados Unidos. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 08 de junio 2022 · 14:13 hs

El presidente Gabriel Boric sufrió un fail por parte de la organización del IV CEO Summit of the Americas, realizado en Estados Unidos, ya que su nombre apareció mal escrito en la pantalla gigante que se instaló para su discurso.

El error, que fue detectado por Chilevisión Noticias, ocurrió al inicio al inicio del foro realizado en el marco de la Cumbre de las Américas. Allí se pudo ver que el escrito que estaba a la espalda del gobernante decía “his excellency Gabriel Brolic. President of the Republic of Chile” (su excelencia Gabriel Brolic, presidente de la República de Chile).

La imagen con la falla de la organización del evento circuló a través de las redes sociales, generando diversas reacciones en las redes sociales.

El discurso de Boric

Más allá de este chascarro, el discurso del presidente Boric se concentró en los mensajes de confianza hacia los empresarios de la región, a los que llamó a invertir en el país en medio de los cambios que está realizando por la Convención Constitucional.

“Chile está cambiando, y está cambiando, yo creo, y esta es la convicción que a mí me asiste, para mejor, el proceso constituyente que estamos llevando adelante en nuestro país busca adecuar nuestras instituciones a la realidad que vivimos”, expresó.

Durante la exposición, el jefe de Estado señaló a los inversores que “yo les aseguro que los principios que han inspirado el desarrollo de Chile en los últimos años, como la certeza jurídica, como el respeto a los tratados internacionales, la independencia de poderes, el respeto al poder judicial, la libertad de expresión el respeto irrestricto a los derechos humanos, son principios que vamos a mantener y nuestro gobierno está profundamente comprometido con ello”.