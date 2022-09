Gerhard Mücke, ex jerarca de Colonia Dignidad y mano derecha dePaul Shaefer, muere a los 87 años

Gerhard Mücke Kotchitzke, murió a los 87 años de edad mientras cumplía una condena de 26 años por delitos de pedofilia y delitos de lesa humanidad.

Por: Carlos Saldivia 18 de septiembre 2022 · 11:41 hs

La mano derecha del ex jerarca Paul Shaefer en Colonia Dignidad, Gerhard Mücke Kotchitzke, murió a los 87 años de edad mientras cumplía una condena de 26 años por delitos de pedofilia y delitos de lesa humanidad, estos últimos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En horas de la noche de este sábado 17, Gerhard Mücke, murió causa de complicaciones de salud en el Hospital de Cauquenes, según informó la agencia de noticias Efe, lugar donde fue trasladado hace un par de meses.

La diputada de RD por Cauquenes, Consuelo Veloso, confirmó que "murió Gerhard Mücke, cómplice de las aberraciones sexuales de Paul Schaefer en Colonia Dignidad y condenado por delitos de lesa humanidad contra detenidos de la dictadura. Juicio y castigo a todos los exjerarcas de Colonia Dignidad", según publicó en sus redes sociales.

Mücke era conocido como uno de los jerarcas fundadores del asentamiento de colonos alemanes en 1961 y uno de los hombres más cercanos al líder de ex Colonia Dignidad y exmilitar nazi, Paul Schaefer, ya fallecido.

"No hay ningún crimen cometido en la ex Colonia Dignidad del cual Mücke no haya tenido un grado de participación", dijo a Efe el abogado Winfried Hempel, que lleva adelante causas de derechos humanos vinculadas a los hechos ocurridos en la zona y que recibió noticias de su fallecimiento durante la mañana del sábado.

"Desde luego, participó en el maltrato y tortura de colonos, así como también en todas las aristas que se dicen en relación con la detención, tortura y desaparición de víctimas de la dictadura de Pinochet", agregó Hempel.