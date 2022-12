Gobernación Metropolitana anuncia programa para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

Por ello, el Gobierno Regional Metropolitano destinó 380 millones de pesos para la ejecución del programa que estará a cargo de la Universidad Alberto Hurtado, durante dos años.

Por: Cristián Meza 02 de diciembre 2022 · 19:28 hs

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, junto a la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, alcaldes y consejeras regionales, anunciaron el programa Alerta VIF, que entregará atención integral y especializada a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sus familias en las comunas de la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Esto, tras el aumento sostenido de violencia intrafamiliar en las comunas de Ñuñoa, Macul, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Vitacura, La Florida, Providencia y Peñalolén.

Desde la Gobernación recalcó que “lo más preocupante es que desde enero 2022 a la fecha se observa un aumento de un 62% en comparación al 2018, antes de la pandemia”.

Por ello, el Gobierno Regional Metropolitano destinó 380 millones de pesos para la ejecución del programa que estará a cargo de la Universidad Alberto Hurtado, durante dos años.

“Alerta VIF no es solo un llamado de atención, es una herramienta concreta del Gobierno Regional para ir en ayuda de quienes son y han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Las huellas que deja la violencia son infinitas. Brindar apoyo psicológico, social y legal es el comienzo de un largo camino, donde las mujeres no estarán solas, no deben estar solas. El compromiso es que ellas puedan vivir libres y sin miedo”, detalló el gobernador Orrego.

Además, Orrego, explicó que la iniciativa tiene tres líneas de acción “acompañamiento integral a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, tratamiento para los hombres que ejercen violencia e intervención comunitaria de la mano de los municipios, en los sectores donde se registran los tipos de violencia”.

Por su parte, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, señaló que “el fenómeno de la violencia intrafamiliar no se soluciona en un juicio, sino que, también dando apoyo a las víctimas, ya sean mujeres, niños u hombres. Hoy se atendió a la primera víctima en La Reina. El llamado es a seguir avanzando”.