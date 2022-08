Gobernador de Antofagasta pide presencia militar en las carreteras: "Debemos actuar con fuerza y con decisión"

"Ya basta de discusiones; acá lo que necesitamos son acciones concretas", dejó en claro. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 14 de agosto 2022 · 13:18 hs

Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, solicitó al Gobierno la toma de medidas más radicales para enfrentar el crimen organizado, como por ejemplo decretar estado de excepción en las carreteras de la región.

Díaz, quien conversó con El Mercurio de Antofagasta, expresó que "estamos frente a la constatación del crimen organizado. Estas no son acciones que corresponden a un crimen habitual", por lo que "tenemos que empezar a adoptar una forma de actuar que sea distinta, que sea acertada y coordinada".

Ante este panorama, la autoridad regional instó al Congreso y a La Moneda a tomar medidas, ya que el panorama “no permite que se sigan dilatando decisiones a partir de visiones que quizás son ideológicas”.

Así, como primera medida pidió "poner protección en las carreteras, este estado de excepción en las carreteras, fortalecer las capacidades de nuestras policías, de Carabineros".

En esta, línea, espera que "toda esta discusión de seguridad no se centre solamente en el estado de excepción, porque claramente cuando uno ve lo que pasa en La Araucanía, no es la solución. Esta es una situación compleja, estamos enfrentando una problemática de múltiples dimensiones y que por lo mismo se debe abordar desde distintas perspectivas. El estado de excepción lo que permite es generar mayor presencia y mayor sensación de seguridad con la presencia de militares, por ejemplo, en las carreteras. Pero no nos engañemos, eso no basta".

Ya pensando en el mediano y largo plazo, el gobernador de Antofagasta apuntó que "necesitamos esta ley de infraestructura crítica, también una ley que les dé más poder a los fiscales y una ley que otorgue mayores garantías sobre lo que se va a entender como tráfico o microtráfico. Además aumento de sanciones, como en el caso de robo de metales".

"Ya basta de discusiones; acá lo que necesitamos son acciones concretas", dejó en claro, junto con señalar que "hay que dejar la discusión ideológica y empezar a pensar esto con la urgencia que corresponde".

Ricardo Díaz expresó que "debemos actuar con fuerza y con decisión, y brindar seguridad a la comunidad. Ahí es donde debemos dejar los temores, que a veces desde el sector de la izquierda tenemos. Por ejemplo, con respecto al actuar de las policías o de la presencia de efectivos militares en distintas zonas en que sea necesario".