Gobernador de Arica plantea que crisis migratoria "puede agravarse" tras situación política de Perú

Por: Cristián Meza 09 de diciembre 2022 · 20:53 hs

La caída del gobierno de Pedro Castillo, tras su fallido autogolpe en Perú, está siendo mirado con preocupación por el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, luego que hace cerca de 10 días se intentara un “turbazo” en el complejo fronterizo Chacalluta.

Y es que en entrevista con Emol, la autoridad regional planteó que eventualmente "puede agravarse", aunque reconoció que actualmente "no existen antecedentes hoy de que eso vaya a existir, pero no tenemos que esperar que las cosas pasen"

"No nos pueden pillar por sorpresa los 'turbazos' como lo fueron hace días atrás (...) Se requiere que tengan una condición específica de que las autoridades se planifiquen, sobre todo las autoridades nacionales, lo que nosotros esperamos es que las decisiones no se tomen 2.000 kilómetros desde el problema, que se hagan en coordinación con las autoridades, del territorio, los problemas los vivimos a diario, y tenemos una condición muy importante de poder aportar y apoyar a cómo esta resistencia y esta protección de la frontera debe mantenerse", sostuvo el gobernador Díaz.

Es por esto que Jorge Díaz espera reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien llegó este viernes a la zona acompañado de su par de Defensa, Gabriel Gaspar, para poder dar cuenta de la preocupación migratoria.

"Esperamos que el gobierno central pueda estar en la región, pueda tener acciones específicas, nosotros hemos tenido contacto con el subsecretario Monsalve, y esperamos que ya pronto llegue a nuestra región para que también pueda conocer in situ lo que ha pasado y lo que no debe pasar nunca más. La frontera es una frontera del país, es una frontera de Chile, no es la frontera de Arica y Parinacota, por lo tanto, se requiere que se tomen medidas específicas del Gobierno Central", puntualizó Jorge Díaz.