Gobierno Metropolitano lanza campaña contra el acoso sexual en el transporte público

Por: Cristián Meza 03 de octubre 2022 · 18:35 hs

Haciendo un llamado a levantarse y a no convertirse en cómplice, el gobernador Claudio Orrego lanzó oficialmente la campaña en contra del acoso sexual en el transporte público, que busca visibilizar que 9 de cada 10 mujeres son víctimas, a pesar de ser un hecho constitutivo de delito.

“Es inaceptable que el 73% de las mujeres sienta temor de usar el transporte público. Como Gobierno Regional, en alianza con Transporte, DTPM y Metro, hemos decidido lanzar esta campaña para crear conciencia en la población de que el acoso sexual en el transporte es un delito que tiene que ser denunciado y que no puede ser normalizado. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no ser cómplice a levantarnos contra el acoso y cuando veamos que algo está pasando, hagamos sentir que la comunidad acompaña”, sostuvo el gobernador Claudio Orrego.

Según comentó Orrego, “el objetivo es generar conciencia que las conductas de acoso en una sociedad democrática deben ser reprochadas y denunciadas por el conjunto de la sociedad, favoreciendo con ello el mayor control social sobre los hechos”, afirmó

Nueve de cada diez mujeres han sido acosadas en el transporte público

Tras una investigación llamada “Encuesta Movilidad & Ciudad”, llevada a cabo por el Observatorio contra el Acoso Chile (OCAC), el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación FIA y convocada por el Gobierno Regional, los resultaron arrojaron estadísticas preocupantes.

Nueve de cada diez mujeres señalan haber experimentado situaciones de acoso en el transporte público. Asimismo, el 95,5% de las mujeres ha sufrido acoso verbal en el transporte público/privado y el 86,5% de las mujeres ha sufrido acoso físico en el espacio público.

Por otro lado, el 65% de las personas han sufrido manoseos sin consentimiento, 93% son mujeres. También el 72% de las mujeres manifiesta sentirse insegura a bordo del transporte público y el 40% de las encuestadas han experimentado acoso en los últimos 12 meses.

Respecto a las denuncias, el 34,6% de las mujeres no lo hace, porque “no lo considera efectivo”. En esta línea el 28% no sabe que se podía denunciar y el 19,4% no sabe cómo hacerlo.