Gobierno anuncia querella por ataque a Bomberos en Cañete

La querella del Gobierno por el ataque a Bomberos de Cañete será contra quienes resulten responsables. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 02 de octubre 2022 · 16:04 hs

La delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, confirmó la presentación de una querella por el ataque que sufrió el Cuerpo de Bomberos de Cañete.

Este sábado, en el momento en que tres unidades se disponían a trasladarse hasta el sector de Los Batros Huentelolen Costa para atender una emergencia, desconocidos rociaron líquidos acelerantes en los carros.

Sobre esto, Dresdner indicó que “respecto de la situación ocurrida con Bomberos el día de ayer, quiero decir que estos hechos nos parecen gravísimos y como gobierno hemos tomado la decisión de querellarnos contra quienes resulten responsables”.

“Tan pronto ocurre esta situación, desde la Delegación Provincial hubo contacto directamente con las personas de Bomberos para manifestarles todo nuestro apoyo. En los próximos días además generaremos una reunión con la directiva regional para coordinar una serie de medidas que les permitan desarrollar con mayor seguridad su labor”, anunció la autoridad.

Por último, Daniela Desdner quiso “reforzar nuestro total compromiso con las y los Bomberos de Chile, una institución fundamental para nuestro país y que siempre respaldaremos”.

“Me parece infame”

Durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13, la ministra Carolina Tohá también se refirió al ataque que sufrió el Cuerpo de Bomberos de Cañete.

“No me parece razonable y me parece infame. Es inadmisible que grupos que emplean la violencia con consigna de justicia estén dispuestos a cometer injusticias de este tipo”, afirmó.

Por lo mismo, agregó, “hay que tomar medidas, no solo condenar, se va a instruir hoy al delegado regional para que tome contacto con las fuerzas de seguridad allá y se garantice protección a los bomberos”.

“Son voluntarios y no es justo que les pidamos que expongan sus vidas, se tiene que tomar la medida, entiendo la reacción, podemos encontrar un camino para que no se tome la medida (de no asistir a la zona), pero con el resguardo debido”, cerró.