Gobierno anunció plan para barrios Lastarria y Bellas Artes tras disturbios

Los detalles del plan se entregarían durante los próximos días. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 26 de julio 2022 · 11:40 hs

El Gobierno anunció este martes la implementación del plan Barrio Comercial Protegido para los sectores de Lastarria y Bellas Artes, en el centro de Santiago, luego que durante la noche del lunes se registrara un ataque por parte de una turba de encapuchados en contra de los locales de la zona.

Durante una actividad sobre la seguridad de los funcionarios de la salud, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, comentó que ambos barrios -reconocidos por ser polos gastronómicos y de turismo- contarán con una iniciativa para abordar los temas de seguridad.

“Vamos a juntar al Barrio Lastarria con el Barrio Bellas Artes y vamos a iniciar un programa de Barrio Comercial Protegido para no sólo hacernos presentes por medio de la acción policial, sino con inversión, con un plan y un programa que hace mucho tiempo las vecinas, vecinos, locatarios y quienes son usuarios de estos barrios estaban esperando”, expresó la autoridad.

Vergara mencionó que “los problemas de seguridad en Chile no se van a solucionar con más o menos policías, esto requiere acciones muchos más de fondo, porque o si no lo que hacemos es ir despejando los problemas y después van apareciendo en otras partes, o pensamos que con presencia policial todo se soluciona y cuando la presencia policial no está, las cosas vuelven”.

La condena de la alcaldesa

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), condenó los incidentes registrados en Lastarria y afirmó que “descoloca una actitud agresiva y violenta contra espacios privados, contra personas, contra locales, que lo que hacen es aportar al desarrollo de un barrio patrimonial y cultural. Esto no lo podemos permitir”.

La jefa comunal valoró además que ambas zonas hayan sido incluidas en el plan de seguridad, cuyos detalles se darían a conocer durante los próximos días.

Tras los disturbios, los vecinos de ambos barrios alertaron por un aumento en los hechos delictuales y de violencia, en una situación que se agudizó tras los desmanes generados en el estallido social en la cercana Plaza Baquedano.