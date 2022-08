Gobierno demanda a Pedro Pool por amenazas y "Las Indomables" deberán presentar antecedentes

El empresario osornino Pedro Pool había sido demandado por dos ex convencionales, por la alcaldía de Valparaíso y ahora por el Gobierno de Chile.

Compartir











Por: Luis Rivera 30 de agosto 2022 · 18:14 hs

“Interponemos esta querella por el delito de amenazas de muerte en contra del empresario Pedro Pool ante el Juzgado de Garantía de Osorno, porque como Gobierno rechazamos cualquier llamado a la violencia sobre las personas. No podemos normalizar el odio y el terror, sobre todo en el marco de procesos democráticos tan importantes como el Plebiscito Constitucional que actualmente estamos llevando como país”.

Estas frases de la delegada presidencial en la Región de Los Lagos, Giovanna Moreira, confirman la presentación de la demanda del Gobierno contra el empresario Pedro Pool, quien en varias ocasiones ha utilizado su canal de Youtube para amenazar, amedrentar y comentar la previa del Plebiscito de Salida.

“El imputado Pedro Pool es un empresario de la ciudad de Osorno, ex militante del partido político Amplitud y quien es conocido mediáticamente por su ideología política de extrema derecha, en cuanto se ha visto envuelto en una serie de polémicas en contra de aquellos que comulgan con ideas políticas distintas y que él califica como de izquierda… En particular, se solicita que en dicha orden se instruya recabar todos los antecedentes que permitan acreditar la efectividad de la comisión de los delitos aquí imputados, y que se instruya investigar las posibles acciones concretas que podría estar planificando el querellado”, asegura el oficio que presentó la administración de Gabriel Boric en tribunales.

Pero no fue lo único en la invitación a la Policía de Investigaciones (PDI) a investigar al osornino. El Gobierno también solicitó oficiar a los canales de Youtube “Vulcan Militar” y “Las Indomables”, donde la conductora es Patricia Maldonado. Ambos espacios digitales deberán presentar todos las imágenes y alocuciones de Pool que se estimen convenientes para las pesquisas.

Las frases de Pedro Pool

"Si gana el Apruebo lo vamos a hacer igual, a la buena o a la mala, no se equivoquen. Yo, después del 4 de septiembre, me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia, de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque… No van a ser tres mil (muertos) como con el general Pinochet, van a ser hartos más y no habrá exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, con poca ropa y a trabajar".

Estas amenazas de Pedro Pool fueron una de las tantas que motivó al Gobierno a presentar una querella. La alcaldía de Valparaíso y los ex convencionales Fernando Atria y Jaime Bassa también presentaron demandas contra el empresario después de mencionarlos a ellos y a los Pueblos Originarios.

“Vamos a fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la Patria, porque Chile no se merece lo que pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza, el hambre y la esclavitud… De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos ellos, los vamos a fusilar”, sostuvo Pool.