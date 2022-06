Gobierno descarta aplicar Estado de Excepción en la Región Metropolitana

La autoridad señaló que se están ocupando todos los recursos para capturar a los responsables del asesinato. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 13 de junio 2022 · 13:17 hs

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró este lunes que el Gobierno no está evaluando la aplicación de un Estado de Excepción Constitucional para la Región Metropolitana tras el asesinado del cabo segundo de Carabineros David Florido, quien fue baleado durante un procedimiento en una barbería en Pedro Aguirre Cerda.

La idea de aplicar la medida para la capital fue entregada por el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien mencionó que el gobierno de Gabriel Boric "ha tenido que dar una vuelta con respecto a ciertos criterios", a propósito de lo ocurrido en la Macrozona Sur.

La propuesta del ex secretario de Estado sumó respaldos, entre ellos el del diputado Jorge Durán (RN), quien planteó aplicar el Estado de Excepción en la zona surponiente de Santiago.

“La delincuencia está sin control, estamos con territorios abandonados por el Estado, con bandas que se enfrentan todas las noches y disparos que van y vienen sin freno. Tenemos un far west del que yo no voy a ser cómplice”, señaló el legislador.

El subsecretario Monsalve fue consultado por esta idea, señalando directamente que “no se está evaluando un Estado de Excepción para la Región Metropolitana”.

Por el caso del policía asesinado, la autoridad añadió "están puestos todos los recursos disponibles por parte de las policías para poder no sólo identificar, sino que también tomar detenidos a los responsables del cabo segundo".

“No da lo mismo asesinar a un carabinero en Chile, tanto así que no da lo mismo que el Código de Justicia Militar entrega sanciones muy severas para aquellas personas que cometen delitos de esta gravedad. No se puede decir que da lo mismo, a nadie en Chile le da lo mismo y me parece que es grave tratar de instalar esa idea”, manifestó.

Carabineros volvió durante esta jornada al lugar de los hechos para realizar nuevos peritajes, mientras que en paralelo los familiares del funcionario encabezaban su funeral en Qulpué.