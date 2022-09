Gobierno hace un nuevo gesto para el desarrollo del rodeo en Chile

A pesar del término de las Fiestas Patrias 2022, el rodeo seguirá siendo tema después del llamado del gobierno para llegar a acuerdo en torno al desarrollo de esta actividad AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 21 de septiembre 2022 · 09:51 hs

“En Chile se ha naturalizado como deporte nacional el maltrato animal que es el rodeo… Me gustaría comprometerme públicamente a que esperemos que este sea el último año y espero que podamos terminar con esta práctica y avancemos a un respeto mucho más integral de los animales”.

Esas fueron algunas frases que ofreció el presidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado cuando era aspirante a La Moneda. Bajo ese contexto, ya ratificado como sucesor de Sebastián Piñera, se pensaba que el gobierno comenzaría a aplacar esta actividad que durante el presente mes comienza a tener más presencia; sin embargo, los gestos que han emanado desde su administración parecen ser contrarios a esas ideas iniciales de campaña.

Tres meses después de ese discurso contra el rodeo, el propio mandatario comenzó a recular en sus declaraciones. “Entendemos perfectamente que hay tradiciones muy asentadas en el pueblo de Chile y que están preocupados por cuidar a los animales también. Tenemos que buscar compatibilizar el avance de los tiempos con el respeto animal y las tradiciones”, dijo en uno de los debates.

Así las cosas, el Ministerio de Agricultura (Minagri) presentó en las últimas horas una mesa de trabajo para que esta disciplina de los corraleros pueda seguir viva.

“Queremos desde el Ministerio de Agricultura, junto a la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile y el Colegio Médico Veterinario de Chile, convocar en octubre a una mesa multiactor para trabajar, con respeto y altura de miras, los puntos de optimización de bienestar animal en la práctica del rodeo”, dijo el ministro Esteban Valenzuela van Treek.

“La idea es que todos los actores que forman parte de esta mesa, como el Gobierno, los gremios, las asociaciones, la academia y la sociedad civil, puedan explorar nuevos caminos para mejorar las condiciones de bienestar animal en la práctica del rodeo en nuestro país. Todo esto en el marco del respeto y altura de miras, con el objetivo de encontrar puntos de encuentro que permitan realizar mejoras concretas en el desarrollo de esta actividad”, agregaron desde el Minagri.

No son las primeras frases del ministro a favor del rodeo

Durante Fiestas Patrias, con un activo debate de permitirlo o abolirlo, el ministro de Agricultura había dejado en claro la visión del Gobierno abriendo una polémica con las agrupaciones que luchan para eliminar el rodeo, como Animal Libre, una de las más reconocidas.

“Hemos recibido a animalistas que tienen sus razones y estamos escuchando para mejorar esas peticiones y la industria lo tiene claro. Pero no comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan a los animales”, sostuvo Valenzuela.

En la federación de rodeo aplauden el acercamiento del gobierno. "Todo es conversable, pero no pasando por arriba de que está al lado. Creo que no hay maltrato en el rodeo, tenemos un manual y nos preocupamos mucho por cumplirlo. Conversemos, yo en eso estoy de acuerdo, pero no en los que dicen ‘ustedes tienen que desaparecer’”, asegura el presidente, Francisco Infante.