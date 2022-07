Gobierno no descarta presentar acciones legales contra Pedro Pool

Sigrid Alegría también fue víctima de las palabras de Pedro Pool Vargas, ya que apuntó que la amenazó por apoyar a la Lista del Pueblo.

Por: Cristián Meza 27 de julio 2022 · 20:35 hs

Izkia Siches, ministra del Interior, salió al paso de la polémica generada por los dichos del empresario Pedro Pool Vargas, quien amenazó de muerte a ex constituyentes, además de adelantar que, en caso de que se imponga el Apruebo, realizará acciones de violencia armada en contra de sus adherentes.

En un punto de prensa en La Moneda, la secretaria de Estado sostuvo que "esperamos recopilar los antecedentes y no descartamos tomar acciones frente a él”.

La propia ministra Siches había expresado con anterioridad que "nos parecen hechos gravísimos y lo hemos reiterado: como gobierno rechazamos cualquier alusión al llamado a la violencia y sobre todo contra las personas”.

El empresario Pedro Pool Vargas alcanzó notoriedad tras señalar en un streaming que "Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar”.

Ante estas declaraciones, la Fiscalía de Osorno informó que inició diligencias en su contra por el delito de amenazas.

Por su parte, en el programa Las Indomables, conducido por Patricia Maldonado, aseguró que “después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad de la propiedad privada y de la familia (…) lo haremos a la buena o a la mala”.

“Que la izquierda no se equivoque... No van a ser 3 mil (asesinados) como Pinochet, van a ser hartos más. No va a existir el exilio dorado”, agregó.

Pero Sigrid Alegría también fue víctima de las palabras de Pedro Pool Vargas, ya que apuntó que la amenazó por apoyar a la Lista del Pueblo.

“Este señor me amenaza de muerte por ser de izquierda. A mi y a mis compañeros de trabajo y no pasa nada. ¿Pero romper un torniquete es un delito que se paga con cárcel?”, se preguntó la actriz.