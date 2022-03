Gobierno por detención ciudadana: "No podemos abrir el espacio para tomar la seguridad en propias manos”

Hasta el momento no hay detenidos por el asesinato. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 23 de Marzo 2022 · 10:35 hs

El Gobierno lamentó los hechos ocurridos durante este miércoles en la comuna de La Florida, los que terminaron con el asesinato de un joven de 22 años, quien fue golpeado por vecinos durante una “detención ciudadana” tras ser confundido con un asaltante.

En una entrevista a radio ADN, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expresó que “los hechos lamentables se enmarcan en un escenario de inseguridad, donde lo hecho por los vecinos, en este caso, decanta en una acción repudiable”.

“Faltan las palabras para describir lo que sucedió. Tiene que ver con la desesperación de la ciudadanía por tomar justicia en sus propias mano”, añadió.

Vergara explicó que lo ocurrido “tiene que ver con la contracción del Estado, que tiene que ver con su incapacidad para estar presente donde más se necesita y que no se da de la noche a la mañana. No lo vemos solo con los datos, sino con los testimonios de las personas que esperan que llegue el Estado y no llegó”.

El subsecretario precisó que "el Estado el que no solo tiene la obligación de dejar de retroceder, sino también de avanzar. No podemos abrir el espacio para que la ciudadanía sienta que tiene que tomar la seguridad en sus propias manos”.

“La seguridad en Chile hoy es un dolor de Estado. Necesitamos que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y los privados remen para el mismo lado. Debemos actuar con un sentido de urgencia, si no, es muy poco probable que tengamos éxito”, concluyó.

El confuso hecho

Según los antecedentes preliminares, la víctima estaba junto a unos amigos en una plaza de Villa Renacimiento cuando los intentaron asaltar. Al escapar, uno de ellos se escondió en el antejardín de una vivienda, por lo que fue confundido con un delincuente.

Esto último, provocó que un grupo de vecinos comenzara atacarlo y golpearlo, muriendo en el lugar producto de las lesiones.

Hasta el momento no hay detenidos por el asesinato, mientras el personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía siguen recopilando los antecedentes.