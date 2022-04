Gobierno presentará querella por ataque contra conductor en Ercilla

La ministra señaló que el caso será investigado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 22 de Abril 2022 · 15:40 hs

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció este viernes que el Gobierno presentará una querella por el ataque registrado durante la madrugada en la Ruta 5 Sur, a la altura de Ercilla, que dejó al conductor de un camión en riesgo vital.

La secretaria de Estado condenó los hechos y explicó que “al caso en específico que se está investigando, por cierto que como daña a una persona, la integridad física de una persona, hay querella”.

Vallejo explicó que durante la jornada mantuvo una reunión con la ministra del Interior, Izkia Siches, y con el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, precisando que “por supuesto que tomaremos cartas en el asunto, pero es un hecho de total y absoluta condena por parte del Gobierno”.

La declaración de la ministra se sumó a la entregada por el propio presidente Gabriel Boric, quien durante su visita a la región de Coquimbo declaró que el ataque en contra del camionero es “inaceptable” y “merece una condena transversal”.

No basta con las declaraciones de buenas intenciones, acá lo que se requiere es un cambio profundo en la política que ha seguido adelante el Estado de Chile para abordar este conflicto. Acá lo que se requiere es un cambio profundo en la política que ha seguido adelante el Estado de Chile para abordar este conflicto. El diálogo es el camino, pero el diálogo no es el resultado, no basta con decir vamos a dialogar, tenemos que hablar de acciones concretas", comentó.

El mandatario señaló que seguirá avanzando en el cambio de las políticas en la macrozona sur, aunque advirtió que “quienes actúan por la vía de la violencia no van a avanzar, ese no es nuestro camino. Sepan que la violencia no es el camino y se están perjudicando quienes insisten en realizar actos de violencia. No solo van a ser perseguidos con todo el rigor de la ley, si no que además le hacen un flaco favor a sus comunidades”.