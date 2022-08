Gobierno reactiva proyecto de 40 horas con implementación gradual a cinco años

El presidente Gabriel Boric presentando el proyecto de 40 horas. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 23 de agosto 2022 · 14:21 hs

El Gobierno anunció este martes las modificaciones para reactivar la tramitación del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, propuesta que fue iniciada en 2017 por la ex diputada PC y actual vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo.

En una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, las autoridades entregaron algunos detalles de la iniciativa, que se aplicará de manera gradual, con una transición que se debería extender por cinco años.

En lo concreto, la iniciativa contempla una modificación al artículo 22 del Código del Trabajo junto con cambios a la regulación sobre exclusión de la limitación de la jornada.

La gradualidad, en tanto, establece una rebaja inicial de 45 a 44 horas durante el primer año de publicada la ley; mientras que la segunda rebaja, es decir, a 42 horas semanales, se concretará a partir del tercer año; llegando a las 40 horas en el quinto año.

El presidente Gabriel Boric intervino en el acto y recordó las críticas iniciales que recibió el proyecto, las que logró superar gracias a la coordinación de los parlamentarios y la acción de los propios trabajadores.

"La ministra Vallejo es muy educada, en el sentido de no recordar frases de oro (…) nos dijeron que Alexis Sánchez no hubiera podido patear el penal en la Copa América contra Argentina o que los brigadistas de Conaf no hubiesen podido apagar los incendios. Esos eran algunos de los argumentos que se esgrimían en el momento en que el proyecto avanzaba", expresó.

El mandatario agregó que la reducción gradual de la jornada a 40 horas “apunta al centro de esa problemática, por eso es importante mirar también la breve historia hacia atrás. Cuando el presidente Lagos hace cerca de 15 años rebajó la jornada de 48 a 45 horas también hubo voces que se opusieron”.

“Cuando los tiempos son turbulentos, cuando el ánimo político es difícil, más que pensar solo en las conversaciones o el diálogo entre La Moneda y el Parlamento, tenemos que volver al sustento natural que debe tener nuestro Gobierno, que es el pueblo de Chile”, añadió.

En ese sentido, el jefe de Estado se mostró confiando con que en el Congreso “van a tramitar este proyecto con la celeridad que merecen las familias chilenas”.