Grau y alza inflacionaria: "Una política de ayuda generalizada no es necesariamente la mejor idea"

El ministro señaló que el Gobierno trabajará en medidas para enfrentar el alza de costo de la vida. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 06 de mayo 2022 · 12:13 hs

El ministro de Economía, Nicolás Grau, analizó las recientes cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que subió un 1,4% en abril, marcando un histórico 10,5% en los últimos doce meses.

En una entrevista a radio Cooperativa, el secretario de Estado manifestó que desde el Gobierno están trabajando para entregar ayudas que permitan enfrentar el alza del costo de la vida, pero se distanció de la entrega de recursos generalizadas, ya que aquello complicaría aún más la situación.

“Si alguien piensa que la discusión de retiros va a ayudar a que este problema se atenúe, bueno, es justamente lo contrario. Imagino que a esta altura ya entenderemos que, en un contexto de economía sobrecalentada, hacer un retiro generalizado o hacer cualquier política de ayuda generalizada no necesariamente es la mejor idea, porque eso justamente va a seguir presionando al alza inflacionaria. Tenemos que manejar todos y todas esa ecuación”, comentó.

Por las causas de la presión inflacionaria, la autoridad explicó que "este es un fenómeno mundial (...) Eso no significa que como país, como Estado y en particular como Gobierno no podamos hacer nada".

"Por un lado corresponde que el Banco Central tome un conjunto de medidas, que es lo que está haciendo, y por otro lado corresponde que el Gobierno Central tome un conjunto de medidas", apuntó.

"Nuestro Gobierno está tomando dos tipos de medida, por un lado está teniendo una política fiscal responsable que lo que hace es no aumentar las presiones inflacionarias, entonces, estamos haciendo nuestra parte como Gobierno en tratar de contener este problema y, por otro lado, estamos realizando un conjunto de políticas que lo que buscan es que estas alzas de precios no termine afectando a las familias chilenas", complementó.

Consultado por una posible especulación en los precios, Grau manifestó que, por el momento, el Gobierno "no tiene antecedentes de que esto esté siendo un problema generalizado", pero eso "no significa que no lo estemos monitoreando".