Guiño al Gobierno y un retracto: el fuerte desencuentro entre los abogados de Héctor Llaitul

Por: Luis Rivera 01 de septiembre 2022 · 14:28 hs

Los abogados John Maulén y Rodrigo Román, quienes defienden al líder la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, han hecho noticia durante las últimas horas por frases que han confundido a los medios y a la opinión pública.

Maulén fue el primero en hablar y aseguró que la CAM emitiría un comunicado para detallar “cada comunicación que hubo con el Gobierno”. Estas frases alteraron el escenario político nacional, toda vez que se produjeron después de conocerse el llamado de una asesora de la ahora ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, directamente al teléfono de Llaitul.

“La idea es tener mayor claridad y entregar al país certezas de qué ocurrió y si hubo o no contacto con el Gobierno y con quién”, enfatizó Maulén en radio ADN, donde también expresó que lo que busca que es que Llaitul sea trasladado a la cárcel de Temuco.

De momento nada se ha concretado, y el comunero mapuche sigue en prisión preventiva en Concepción, considerado “un peligro para la sociedad”, en la investigación que se lleva adelante en su contra, en la que se le imputan los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Román, su otro abogado defensor, tuvo una visión que se contrapuso con la de Maulén, propiciando el primer desencuentro entre los juristas que velan por los intereses de Llaitul.

“Respecto a los vínculos que habría tenido la CAM o Héctor Llaitul con autoridades políticas, es un tema que nosotros como defensa técnica no nos compete, razón por la cual, lo que puedo señalar es que los antecedentes que tengo luego de haber conversado con mi representado Héctor Llaitul y con mi colega John Maulén, es que el entrecomillado que hace el medio ADN, lo hace parcializando los dichos de Maulén”, afirmó. “Razón por la cual aquí las distintas opciones, Apruebo y Rechazo, están tratando de sacar crédito y conseguir votos respecto de un tema que no guarda ninguna relación”, añadió, bajándole el perfil a las palabras de su colega.

“Yo no hablo por Héctor Llaitul y menos por la Coordinadora Arauco Malleco. Ni siquiera soy mapuche y no me corresponde inmiscuirme en esos temas. La CAM iba a sacar un comunicado fundamentalmente denunciando toda la campaña sucia de difamación en su contra”, puntualizó igualmente Román, en radio Universidad de Chile.

Finalmente, Román aseguró que toda esta situación constituye una “operación política”. “Lo que nosotros hemos señalado es que todo indica que estaríamos en presencia nuevamente de una operación política de similares características de la que vivimos en septiembre de 2017, con motivo de la fallida Operación Huracán, que resultó ser un escándalo especialmente para la inteligencia policial chilena”, dijo.

Rodrigo Román amplía sus funciones con Ernesto Llaitul

Además de defender a Héctor Llaitul junto a John Maulén, Rodrigo Román asumirá la defensa de Ernesto Llaitul, hijo del comunero líder de la CAM, arrestado junto a otros tres hombres en el marco de una investigación por delitos de incendios en la Macrozona Sur.

Ernesto Llaitul Pezoa será formalizado por el delito de homicidio frustrado en Los Ángeles. Los otros tres detenidos (Esteban Henríquez, Ricardo Delgado y Eduardo Cornejo), serán defendidos por la Defensoría Penal Pública.