H&M es la primera gran empresa del retail en obtener el Sello 40 Horas

"Muchas felicidades para los trabajadores de H&M, las trabajadoras y, por cierto, también para los empleadores”, dijo la secretaria de Estado al entregar la acreditación. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 13 de octubre 2022 · 16:36 hs

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, y el seremi Marco Morales entregaron el Sello 40 Horas a la cadena de tiendas H&M, la primera gran empresa del retail en obtener esta certificación.

“Estamos muy contentos por entregar este reconocimiento, que da cuenta que empresas de distintos tamaños, de distintos rubros económicos pero que tienen un factor común, que es poner al centro la calidad de vida de las y los trabajadores, han podido reducir su jornada laboral. Por ello, muchas felicidades para los trabajadores de H&M, las trabajadoras y, por cierto, también para los empleadores”, dijo la secretaria de Estado al entregar la acreditación.

El Sello 40 Horas es una iniciativa del Ministerio del Trabajo que acredita a compañías que, adelantándose a la ley, han implementado una reducción de jornada.

Con esta entrega de la certificación a la cadena de retail, son 290 empresas las que cuentan con una resolución del Ministerio del Trabajo que las hace acreedoras del Sello 40 Horas. De ellas, 171 son de la Región Metropolitana y 119, de regiones.

Ricardo Conceição, gerente de recursos humanos de H&M para Chile, Perú y Uruguay, quien recibió el Sello 40 Horas por parte de la firma, indicó que “estamos muy orgullosos de haber tomado esta iniciativa como compañía en conjunto con nuestros trabajadores en enero de 2020 (…). Con esta medida nuestro principal objetivo ha sido facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, y cuidar el bienestar de nuestros colaboradores”.

Agregó que la implementación de esta política en la empresa no afectó los “salarios de nuestros colegas. Fueron 703 colaboradores quienes se vieron beneficiados (en 2020) teniendo una rebaja significativa en su jornada laboral semanal, hoy esto representa a 2700 colegas”.

Para postular y obtener el Sello 40 Horas las compañías deben cumplir con requisitos como tener contratado, conforme a la normativa del Código del Trabajo, a lo menos al 80% de los trabajadores y trabajadoras con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.