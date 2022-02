Hacienda eleva proyección de crecimiento de la economía a 3,5% para 2022

Cerda durante la presentación del Informe de Finanzas Públicas. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 04 de Febrero 2022 · 13:31 hs

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, entregó durante este viernes el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre del 2021, que elevó la proyección del crecimiento económico a 3,5% para 2022, cifra superior al 2,5% estimado en el tercer trimestre del año pasado.

Durante su exposición, el secretario de Estado planteó que “si bien sabemos que hay analistas que todavía están hablando que el crecimiento puede ser cerca del 2%, nosotros estamos más optimistas y creemos que podemos crecer, y en este caso actualizamos nuestra proyección de crecimiento en 3,5%. Este es nuestro escenario base”.

Cerda agregó que “uno de esos escenario es más moderado, en donde no vamos a crecer al 3,5%, sino que al 2,5%, más en línea de lo que están diciendo algunos analistas hoy en día. Y hay un escenario más optimista de crecer a un 4,5%”.

“¿Por qué creemos que podemos crecer al 3,5%? Porque el mundo y por lo tanto la economía internacional va a tener un crecimiento importante este año, el mundo en general va a crecer un 4,4%, y la verdad que cuando uno mira en general a Chile, el país se tienda a mover bastante con el mundo. Este es el primer motor de crecimiento y nosotros deberíamos tratar de crecer a lo menos lo que crece el mundo”, añadió.

El jefe de la billetera fiscal expresó que independiente del escenario -sea el optimista o pesimista-, los ingresos fiscales para el año 2022 aumentarían significativamente entre US$ 5.000 millones y US$ 7.000 millones.

Por los impulsores del crecimiento, la autoridad mencionó a la producción minera y no minera, además de la inversión pública. “Para que tengamos estos niveles de crecimiento, también necesitamos nosotros hacer el trabajo, que es mantener un buen ambiente económico, ojalá, con baja incertidumbre, para que las empresas y las personas sigan desarrollando la economía”, complementó.

Cerda también explicó que se está avanzando en el proceso de recuperación de fondos soberanos, proyectando que en marzo se alcancen los niveles de inicio de 2021 y que a finales de este año alcancen cifras que no se habían visto desde inicios de la pandemia.

“Uno de los fondos soberanos, tal vez el más importante, que es el FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social), en enero de 2021 estaba en US$ 8.500 millones. Lo ocupamos, y en diciembre cerramos en US$ 2.500 millones. O sea, prácticamente ocupamos US$ 6 mil millones durante 2021. De eso que ocupamos, en enero ya hemos recuperado US$ 4 mil millones. Eso significa que el FEES está en US$ 6.500 millones”, detalló.