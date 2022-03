Se puede renovar a través de medios digitales y con despacho gratis a domicilio. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 28 de Marzo 2022 · 14:08 hs

Hace unos meses, el BancoEstado hizo un llamado a todos sus clientes a realizar la renovación de sus tarjetas, debido a que se implementaron nuevas tecnologías.

Debido al proceso de modernización del banco, los usuarios de la tarjeta de débito de BancoEstado, deberán renovar su Cuenta RUT con banda magnética, para dar paso solo a las que usan chip.

¿Hasta cuándo se puede renovar la tarjeta de la Cuenta RUT?

El plazo para renovar la tarjeta de la Cuenta Rut del Banco Estado es hasta el jueves 31 de marzo.

"Durante este período, Banco Estado pondrá especial foco en entregar todas las facilidades a los adultos mayores, personas que viven en regiones extremas del país o casos de alta complejidad que no hayan renovado su plástico", señaló el banco en un comunicado.

¿Cuál es el beneficio del chip en la tarjeta?

El chip busca entregar más seguridad a los clientes, ya que disminuye el riesgo de sufrir clonaciones porque no requiere de contacto para concretar una compra.

¿Cómo puedo renovar la tarjeta de la Cuenta RUT?

Se puede renovar a través de medios digitales y con despacho gratis a domicilio. Debes llamar al 600 200 7000 y seleccionar la opción 0, mediante la aplicación o web del Banco Estado o directamente en una sucursal.



Este proceso de renovación de la tarjeta no implica el cierre de la Cuenta RUT y el saldo que las personas tengan en su cuenta seguirá allí sin cambios.

¿Qué pasa si no alcanzo a renovar la tarjeta de BancoEstado?

Quienes decidan no renovar su tarjeta con banda magnética de la CuentaRut, se les bloqueará automáticamente desde el 31 de marzo y no podrán seguir realizando operaciones con ella.



La tarjeta quedará inhabilitada y no podrán realizar pagos de manera presencial, ni retirar dinero de cajeros automáticos.