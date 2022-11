Hijo de Héctor Llaitul y miembros de la CAM en prisión preventiva inician huelga de hambre

Entre las peticiones del grupo está "la desmilitarización del Wallmapu” y la libertad de los denominados “presos políticos mapuche”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 27 de noviembre 2022 · 14:21 hs

Luego que se confirmara su prisión preventiva por su eventual participación en dos ataques incendiarios en La Araucanía, Pelentaro Llaitul y otros miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) anunciaron el inicio de una huelga de hambre líquida.

Además del hijo de Héctor Llaitul, histórico líder de la CAM, se sumaron a la protesta Jorge Cayupil, Luis Fuenzalida, Juan Carlos Mardones y Luis Menares.

En una declaración pública, informaron que "el día de hoy, 27 de noviembre, nos declaramos en huelga de hambre líquida, asumiendo ésta acción de lucha hasta las últimas consecuencias”.

Entre las peticiones del grupo está "la desmilitarización del Wallmapu” y la libertad de los denominados “presos políticos mapuche”.

“Hacemos un llamado a nuestra organización, a las distintas expresiones en resistencia y al conjunto de movimiento autonomista Mapuche a acompañar y solidarizar el desarrollo de esta movilización”, sostuvieron.

Pelentaro Llaitul y los demás detenidos, fueron formalizados por robo con intimidación, disparo de arma de fuego injustificado, incendio y porte ilegal de arma de fuego, entre otros.

Los imputados fueron derivados a la cárcel de Valdivia, en la región Los Ríos, lo que fue cuestionado por parlamentarios de la zona de todos los sectores.

La senadora RN María José Gatica expresó que “este gobierno no es capaz de enfrentar al terrorismo. Traer a (Pelantarto) Llaitul a Valdivia, es validar que el conflicto aumente en nuestra zona de Los Ríos Todos saben que el delito se mueve con los presos. Le pido al gobierno que por favor deje de jugar con la seguridad de nuestra región y enfrente el problema con decisión”.

“Medidas como éstas demuestran que no les interesa solucionar el conflicto. Le he pedido a la ministra Tohá que reconsidere esta situación. Yo no estoy dispuesta a votar a favor por otro estado de excepción en estas condiciones”, sentenció.