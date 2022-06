Hombre murió baleado tras ingresar a predio en Villarrica

Carabineros detuvo al presunto autor del disparo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Gaspar Marull 04 de junio 2022 · 15:42 hs

Un hombre murió durante este sábado en un predio ubicado en la ruta que une a Villarrica con Lican Ray, en la región de La Araucanía.

La víctima, identificada como Eloy Alarcón Mantepalef, entró al lugar en lo que habría sido una reivindicación de terrenos por parte de una comunidad mapuche, recibiendo un disparo de parte del dueño.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el propietario del sitio acusó que el hombre habría intentado agredirlo con un machete. Dentro de sus argumentos incluyó que había recibido amenazas previas hechas por el fallecido e incluyó que contaba con una medida de protección vigente.

El dueño del predio aseguró que él estaba en el lugar cuando vio que tres vecinos llegaron, uno de ellos estaba portando un hacha y los otros dos con machetes. Según su relato, él disparó con un revólver a la persona que estaba cargando el hacha porque intentó agredirlo.

Tras recibir el disparo, el comunero fue trasladado hasta el Hospital de Villarrica, donde falleció. El Ministerio Público informó que posteriormente Carabineros detuvo a “M.B.M”, iniciales del supuesto autor del disparo.

"Una persona, por causas que se investigan, hizo uso de un arma de fuego, un revólver debidamente inscrito, lesionando a uno de los sujetos con un impacto balístico en su región torácica", señaló el teniente coronel Ramón Rost.

Germán Vergara, alcalde de Villarrica explicó que "el fiscal de turno se encuentra en el lugar de los hechos y él va a tener la información oficial de lo ocurrido".

Según lo comunicado por los familiares de Alarcón, en el sector estaban realizando una reivindicación pacífica y que los presentes no portaban armas.

“Hoy lamentablemente falleció mi hermano, porque el Gobierno no se hace cargo de los problemas en la zona... Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche y no somos terroristas”, expresó uno hermano del fallecido a Meganoticias.

El familiar añadió que “nosotros andábamos sin armamento. A él le pusieron una pistola en el pecho y le dispararon en el corazón”.

Los cercanos a la víctima comentaron además que el pasado 11 de mayo, comuneros mapuches le habían informado al dueño del predio que tenían la intención de realizar una recuperación territorial. Carabineros fue notificado de aquella misiva y realizaban rondas preventivas en la zona.