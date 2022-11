Hospital Clínico de la U. de Chile realizó testeo masivo y presentó nuevo autotest de VIH

Miles de personas viven con este virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, sin saberlo. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 30 de noviembre 2022 · 17:04 hs

Cientos de personas llegaron hasta el Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH) para testearse de forma rápida, segura y gratuita contra el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH.

La campaña tuvo por objetivo alertar de forma temprana a quienes han contraído el virus para poder tratarlos oportunamente y así no desarrollen la enfermedad, además de prevenir que contagien a otras personas. “La pandemia invisible: el VIH continúa”, es el lema de este año.

“Suena tremendo pero se está muriendo gente de SIDA en Chile actualmente en el año 2022”, indicó el médico Carlos Beltrán, médico infectólogo y presidente de la Corporación SIDA Chile.

“Esto es algo impensado con las terapias que existen. Es gente que tiene VIH y no lo sabe. Puede tener conductas sexuales de riesgo y transmitir el virus. La gente se ha olvidado que el SIDA sigue siendo letal si no se enfrenta oportunamente. Entonces tiene consecuencias para la salud de las personas y la salud pública. Esa es la importancia de estas campañas de testeo”, agregó.

Autotest de VIH

Este año, al tradicional chequeo masivo, la Universidad de Chile sumó el autotest de VIH.

Con una gota de sangre se puede saber en 20 minutos si se posee o no el virus. De ser positivo, la persona debe asistir a un recinto de salud a realizarse el Test de Elisa para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento. El autotest estará disponible en farmacias en las próximas semanas.

Existe una cifra negra que se estima en 20 mil personas que viven con este virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, sin saberlo y por lo tanto contagian a sus parejas sexuales si no toman las precauciones necesarias y pierden la oportunidad de tratarse.

Si no hay testeos preventivos de por medio, las personas contagiadas se dan cuenta cuando ya tienen síntomas graves, que pueden desencadenar incluso la muerte.

Una nueva alternativa: el autotest

El director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alejandro Afani, explicó la relevancia del nuevo autotest.

“Es importante acelerar el acceso al diagnóstico y el testeo rápido, por eso estamos promoviendo una novedad que es el autotest, aprobado este año por el Instituto de Salud Pública”, detalló, agregando que “es importante que esta nueva estrategia pueda llegar al mayor número de personas, porque es urgente disminuir la brecha que hay entre quienes conocen su diagnóstico y tratamiento, versus aquellas que no lo conocen, porque aquellas que no están en tratamiento transmiten el virus. Las personas que están en tratamiento se hacen indetectables del virus y no transmiten el virus”.