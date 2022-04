Incendian bus del Transantiago frente al Liceo Barros Borgoño

El hecho no dejó personas heridas. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 27 de Abril 2022 · 13:55 hs

Un grupo de desconocidos quemó un bus del Transantiago (actual sistema RED) en las afueras del Liceo Barros Borgoño, en la comuna de Santiago.

Según los antecedentes preliminares, la máquina del recorrido 237 de la empresa Subus circulaba por la calle San Diego cuando recibió el impacto de una bomba molotov. Tanto el conductor como los pasajeros se bajaron del bus, el que terminó consumido por las llamas.

Voluntarios de Bomberos llegaron hasta el lugar para controlar las llamas, mientras que personal de Control de Orden Público de Carabineros arribó para buscar a los responsables.

El incidente -que no dejó a personas heridas- ocurrió en medio de una manifestación realizada por alumnos del establecimiento emblemático, que instalaron barricadas y se enfrentaron con la policía uniformada.

Un nuevo bus quemado

La quema de este bus se sumó a la registrada durante la semana pasada en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), recinto en donde también hubo violentas protestas y la destrucción de una máquina del transporte público.

Gonzalo Saavedra, rector del internado, reconoció que la comunidad escolar estaba “quebrada” por los constantes hechos de violencia, apuntando a la eventual participación de personas externas que no pertenecerían al recinto.

“Tengo una comunidad quebrada, tengo mis trabajadores reventados, tengo 16 profesores con licencia producto de todas estas manifestaciones de violencia y por un grupo minoritario, muy minoritario y que además está intervenido por personas externas”, afirmó.

Saavedra añadió que “estamos todos amenazados, a mi me golpearon hoy. Era un grupo como de ocho cabros, entre ellos gente infiltrada. No podemos sostener esto por más tiempo, no podemos normalizar esta violencia”.