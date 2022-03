Incidentes en Valparaíso y Santiago en medio del cambio de mando

Los manifestantes en las cercanías del Congreso Nacional en Valparaíso. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 11 de Marzo 2022 · 14:34 hs

Incidentes aislados se registraron durante este viernes tanto en Valparaíso como en Santiago en medio de la ceremonia de cambio de mando entre el ex presidente Sebastián Piñera y el actual mandatario Gabriel Boric.

En la ciudad porteña, en donde se realizó el acto de traspaso de mando, se congregaron grupos de familiares de presos del estallido social y de víctimas de trauma ocular, quienes pidieron a la nueva administración avanzar en el indulto y la reparación de los afectados.

La manifestación se instaló en la Plaza Aníbal Pinto, en las cercanías de la sede del Congreso Nacional. En el lugar se registraron enfrentamientos entre los movilizados y personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, quienes utilizaron el carro lanza agua para disolver la concentración.

El “mochilazo” en Plaza Baquedano

A este acto se sumó un “mochilazo” convocado por el grupo Secundarios en Rebeldía (SER), que a través de su cuenta de Instagram pidió “reactivar” las movilizaciones a pesar del arribo de un mandatario de izquierda.

“No les compramos, ya que sabemos que no son parte del pueblo y no trabajan para nosotros sino para seguir alimentando el modelo, por lo tanto no harán cambios en la educación. Nuestro deber es reactivar la lucha en las calles y la organización en los liceos”, señalaron.

Los escolares llegaron hasta Plaza Baquedano y cortaron por algunos minutos el tránsito en la Avenida Providencia hacia el oriente. Personal de Carabineros llegó hasta el lugar, siendo atacado con diversos elementos contundentes. Luego de esto los manifestantes se trasladaron hacia el sector del Parque Bustamante.

Debido a la protesta el Metro de Santiago cerró los accesos de la estación Baquedano en la Línea 1 y 5. El servicio volvió a operar con normalidad pasado el mediodía.