Informe de Deuda Morosa: monto y mora promedio siguen a la baja

El último Informe de Deuda Morosa concluyó que el número de morosos se ubicó por debajo de los valores previos a la pandemia. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Hernán Claro 21 de Abril 2022 · 11:22 hs

El último Informe de Deuda Morosa elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax, reveló que el monto de las deudas va a la baja y se consagró la quinta caída trimestral de forma consecutiva con US$ 9.600 millones.

En tanto, la mora promedio, también disminuyó y alcanzó su valor más bajo de los últimos tres años ($1.901.000).

Al respecto, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, destacó que el número de morosos y los montos totales “se ubican por debajo de lo observado previo a la pandemia y al estallido social, con un descenso del 17% de deudores morosos y del 26% de los montos observados en el peak de la pandemia”.

La mora promedio a marzo del 2022 fue de $1.901.000 y bajó un 5,4% respecto a diciembre del 2021.

La mayor cantidad de deudores morosos se concentra en el retail (44%), banca (24%) y actividades financieras y de seguros (16%).

Dónde hay más deudores morosos en Chile

El Informe de Deuda Morosa de Equifax y la Universidad San Sebastián también dio a conocer qué comunas y regiones tienen la mayor cantidad de deudores.

Las regiones con más deudores morosos fueron: Atacama (37,9%), Antofagasta (30,7%) y Los Lagos (29,8%).

Las comunas en la Región Metropolitana con mayor proporción de deudores morosos son: Lo Espejo (42,1%), San Ramón (42%), La Pintana (40,8%), La Granja (39,3%) y Cerro Navia (38,9%).

Eso sí, los montos de deudas más altos se registraron en Santiago (US$ 450 millones), Las Condes (US$ 338 millones), Maipú (US$ 320 millones), Puente Alto (US$ 293 millones) y La Florida (US$ 247 millones).

La mora promedio más alta, en tanto, está en Vitacura ($6,3 millones), Providencia ($5,6 millones), Las Condes ($5,3 millones), Lo Barnechea ($4,1 millones) y Ñuñoa ($4 millones).