Insulza se abre a la desmilitarización de Carabineros: "Se gastan muchos recursos y hay mucha parafernalia"

El senador afirmó que la sensación de que Carabineros "se mandan solos" es responsabilidad del "desdén" de los sectores políticos en temas de seguridad pública.

Por: Sebastían Dote 21 de Abril 2022 · 12:58 hs

El senador y ex ministro del Interior, José Miguel Insulza (PS), respaldó una eventual “desmilitarización” de Carabineros en medio de la discusión generada por una indicación aprobada por la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, que estableció que las policías sean "instituciones civiles de carácter centralizado".

El legislador, que integra la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, señaló en una entrevista a radio Cooperativa que “yo siempre he planteado que Carabineros no puede tener el grado de militarización que tiene ahora, se gastan en eso muchos recursos, hay toda una parafernalia que no corresponde en una fuerza policial y, por lo tanto, yo creo que sí es necesario que haya un mando civil que tiene que ir al Ministerio de Seguridad Pública”.

“Hace unos meses, la comisión de Seguridad Pública fue a ver al ex presidente Piñera y estaba esperando en la antesala el alto mando de Carabineros, que eran cinco generales y unos 15 o 20 ordenanzas, ayudantes, asistentes de todo tipo de cosas; eso debería desaparecer, no debería existir, parafernalia que acompaña a las Fuerzas Armadas no debería trasladarse a Carabineros, como tampoco algunos elementos de su conducta: la obediencia, la forma en que se practica, la capacidad de crítica de las policías, la necesidad de una carrera policial que sea mucho más democrática y otra serie de cosas que hay que discutir muy a fondo”, opinó.

Insulza añadió que “se puede hablar mucho que desde el poder civil se va a mandar a Carabineros, pero si no tiene los recursos, tiene equipos pequeños y tiene poca gente dedicada a muchas cosas, es simplemente una formalidad. Nosotros necesitamos, por así decirlo, que Carabineros y la Policía de Investigaciones estén en el organigrama del Ministerio de Seguridad Pública”.

Según el senador, existe una sensación de que Carabineros “se mandan solos”, algo que no sería de la responsabilidad de la institución, sino que del “desdén que ha existido en los sectores políticos para dirigir los temas de seguridad pública”.