Interior anuncia acciones judiciales contra quienes hayan facilitado la fuga del asesino del ex diputado Luis Espinoza

Por: Cristián Meza 03 de agosto 2022 · 17:31 hs

Tras la condena de la Corte Suprema en contra del ex carabinero René Villarroel Sobarzo, autor del homicidio de Luis Espinoza Villalobos -ex diputado y padre del senador PS Fidel Espinoza Sandoval- a 15 años de cárcel efectiva por los delitos de lesa humanidad, el ex uniformado no se presentó a cumplir su condena y hasta hoy no hay claridad respecto de su paradero.

Ante esta situación la ministra del Interior, Izkia Siches, señaló que “no vamos a tolerar la impunidad. Nuestro equipo jurídico se encuentra en estos momentos trabajando para presentar una acción judicial contra aquellos que hayan propiciado y facilitado la fuga de René Villarroel, asesino condenado en última instancia por la Corte Suprema, por el asesinato del ex diputado socialista Luis Espinoza”.

Según la sentencia de la Corte Suprema, los hechos ocurrieron en diciembre de 1973, cuando fue condenado por el delito de desacato y obligado a firmar en una comisaría de Fresia.

Cuando asistió a firmar, el ex diputado Luis Espinoza fue asesinado por dos excarabineros, hecho que fue encubierto, haciéndolo pasar por un asalto a un vehículo militar y un supuesto intento de fuga.

Por su parte, el senador Espinoza expresó en redes sociales que el “asesino y violador de mujeres en Tenencia de Fresia está prófugo de la justicia. Las redes de los grandes feriantes ganaderos de la zona lo tienen protegido.Pero ellos también son cómplices de lo que están haciendo. Podrán pasar meses, pero la justicia tocará tu puerta; Juan Metralla”.