Isapre Colmena demandará a afiliados que busquen evitar alzas de planes

Por: Cristián Meza 09 de julio 2022 · 14:13 hs

Felipe Galleguillos, gerente general de Isapre Colmena, anunció que demandarán a los afiliados que busquen evitar las alzas de sus planes de salud a través de la vía judicial.

Galleguillos cuestionó que los usuarios del sistema de salud privado recurran a la justicia para evitar que se les aplique la tabla de factores.

"Es un nuevo tipo de judicialización que comenzó en 2021, y si bien en un comienzo hubo muy pocas demandas, hoy el volumen ha crecido a un nivel que, este tema por sí solo, amenaza la estabilidad y viabilidad del sistema. Pensamos que dado que esto podría colapsar el sistema por sí solo, tenemos que tomar alguna acción para detenerlo en este momento (...) Es una alternativa que no hubiéramos querido tomar, pero tenemos que tomarla dada la situación que enfrentamos”, declaró a La Tercera.

En esta línea, el representante de Isapre Colmena recalcó “que estamos comenzando a interponer demandas contra los afiliados que nos demandaron para dejar sin efecto la tabla de factores”.

El ejecutivo detalló que las acciones contra la tabla de factores ha hecho que dejen de recibir $10 mil millones al año, mientras que las costas por los juicios les costaron $ 3 mil millones.

Junto con ello, planteó que el congelamiento en el costo de los planes generó “pérdidas gigantescas, que borraron toda la utilidad de la industria de varios años hacia atrás", por lo que en la actualidad están operando al déficit, por lo que la situación de la industria “es insostenible”.

“Si no hay adecuación de precios, si sigue aumentando la judicialización de la tabla de factores, las isapres para siempre van a seguir operando a pérdida, en déficit, y eso no es sustentable. Ese es el motivo por el cual la industria no es viable si no se solucionan esos dos problemas”, sentenció el gerente general de Isapre Colmena.