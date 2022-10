Isapres reportan pérdidas de $150 mil millones y el 2022 se convierte en el peor año de su historia

Según expertos, podría ocurrir que varias de las aseguradoras terminen quebrando si el escenario se mantiene. Foto: AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 02 de octubre 2022 · 16:31 hs

El 2022 se ha convertido en el peor año en la historia para las isapres. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, afirmando que las aseguradoras privadas acumulan, a septiembre, una pérdida de $150 mil millones.

Para Simón, atravesar el complejo escenario presente tiene dos grandes desafíos; por un lado, enfrentar la tabla de factores que ha generado judicialización y, por otro, el nuevo proceso de reajuste de precios de los planes, que recordemos, fijó un tope máximo del 7,6% de variación, lo que catalogan como insuficiente.

El presidente del gremio indicó que hay un serio riesgo de que las isapres no puedan contar con los recursos requeridos para poder solventar y cumplir con los beneficios a sus afiliados, y que se necesita equilibrar los ingresos con los costos de los beneficios para revertir la compleja situación.

Pérdidas de 300 mil millones

Patricio Fernández, ex superintendente de Salud, aseguró a BioBioChile que existen perdidas mayores a los 300 mil millones de pesos tomando en cuenta los dos últimos años. Y, según detalló, este déficit se explica por los inconvenientes en los procesos de adecuación de las alzas en los precios de planes, que no dan certezas.

Sebastián Pablovic, quien también ocupó el mismo cargo, reconoció al mismo que las cifras eran esperables y cree que el Gobierno mantiene conciencia del riesgo actual de las isapres, no sólo respecto a la reforma de salud, sino por intentar darle continuidad a las prestaciones que demandan los más de 3 millones de afiliados en el sistema privado.

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, cree que este escenario no hará sostenible el sistema de isapres en el tiempo, porque las aseguradoras no podrán aguantarlo, y por lo mismo cree que varias podrían quebrar en un futuro cercano.