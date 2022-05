Izkia Siches recordó incidente en Temucuicui: "No sentí en riesgo mi vida"

La ministra también reflexionó sobre los difíciles momentos que ha vivido en el cargo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 08 de mayo 2022 · 11:00 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, recordó los complicados momentos que vivió durante su visita a Temucuicui en marzo de este año, la que terminó de forma abrupta luego que se ejecutaran disparos.

En una entrevista a El País, la jefa de gabinete habló sobre el incidente que marcó su gestión, y que dio inicio a una serie de críticas en su contra por la forma en la que está llevando en cargo.

“Siempre supe que iba a ser complejo el aterrizaje en este ministerio, porque hay muchas aristas y mucho trabajo. Pero creo que cada día vamos viendo cómo se pueden ir resolviendo las distintas problemáticas”, expresó.

La ex presidenta del Colegio Médico añadió que “en el caso de Temucuicui, más allá de la envergadura y de lo preocupante que es la situación de violencia en la zona, personalmente no sentí en riesgo mi vida en ningún momento. Puede haber sido parte de la adrenalina, quizá, pero lo entendí como una protesta, tal como ocurre en muchos lugares de nuestro país”.

“Yo vivo en un municipio del gran Santiago, La Florida, atravieso calles donde muchas veces hay protestas y también donde muchas veces impera el narcotráfico, con armas de fuego…es parte de un desafío del Chile real y profundo”, comentó.

La secretaria de Estado reflexionó sobre las complicaciones que ha tenido durante los últimos meses, señalando que “quizás uno siempre tiene que lidiar con las especulaciones de la prensa y con las agresiones personales. Y eso es algo que yo –previo a asumir como ministra y cuando se me preguntaba por candidaturas- siempre planteé: tenemos el deber, como políticos y políticas, de trabajar por un clima más amable”.

“Eso desalienta a muy buenos perfiles de personas brillantes que serían una gran contribución para el Estado, para el Parlamento, y que no están disponibles porque el ambiente es así de tóxico. Hay presión, de los mismos actores políticos. Y a todos los que nos ha correspondido asumir cargos de representación o cargos de definición presidencial, nos ha tocado vivirlo con mayor o menor intensidad”, agregó.

En cuanto a la agenda de seguridad, la ministra respondió por los supuestos “traumas” que tendría su sector para hacer uso de la fuerza del Estado en el orden público.

“Yo, como ministra del Interior, no tengo ningún trauma al respecto. Soy madre, soy vecina y, al igual que gran parte de la ciudadanía, quiero vivir en un país más ordenado, en paz, en donde el poder de fuego y los delincuentes estén contenidos. No tengo ningún trauma y las policías y el tema de seguridad no puede ser un asunto de derechas o izquierdas. Hoy en día es un desafío de Estado”, cerró.