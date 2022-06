José Antonio Kast destaca la anulación del aborto en EEUU: "La vida le gana a la muerte"

La decisión de la Corte Suprema de revertir Roe vs Wade es un hito histórico en la defensa de la vida del que está por nacer”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 25 de junio 2022 · 10:35 hs

José Antonio Kast, ex candidato presidencial, celebró la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular el derecho constitucional al aborto.

En redes sociales, Kast aseguró que "la vida le gana a la muerte. La decisión de la Corte Suprema de revertir Roe vs Wade es un hito histórico en la defensa de la vida del que está por nacer”.

“Espero que Chile no siga avanzando en el camino radicalmente opuesto. Mientras otros países protegen la vida, aquí algunos buscan extender la cultura de la muerte”, agregó el militante republicano.

La postura tomada por el poder judicial estadounidense fue duramente cuestionada por la ex primera dama Michelle Obama, quien planteó que “tengo el corazón roto por las personas de este país que perdieron su derecho fundamental a tomar decisiones informadas acerca de sus propios cuerpos”.

Obama recordó que en el pasado, "el gobierno negó a las mujeres el control sobre su capacidad reproductiva, forzándolas a seguir con embarazos que ellas no querían y abandonándolas una vez que los bebés nacieron”.

“Eso fue lo que nuestras madres, abuelas y bisabuelas vivieron, y ahora nos toca otra vez. Me parte el corazón la chica adolescente que no podrá terminar su escuela o vivir la vida que ella quería porque el estado controla sus decisiones reproductivas; la madre en un embarazo inviable que es forzada a llevarlo a término; los padres que ven el futuro de sus hijos esfumarse; la salud de las trabajadoras que no recibirán más ayuda sin arriesgar prisión”, detalló Michelle Obama.

“Este es un momento difícil, pero nuestra historia no termina aquí. Parece como que no podemos hacer mucho ahora, pero podemos. Y debemos (…) Sé que podemos hacerlo juntos”, precisó.