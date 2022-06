José Huenchunao, ex líder de la CAM: "Hay una decisión del pueblo mapuche de resistir, incluso de incorporar las armas"

José Huenchunao fue entrevistado por el medio Sala de Prensa

Por: Rafael Carneiro 06 de junio 2022 · 13:16 hs

José Huenchunao Mariñán, histórico dirigente mapuche del lago Lleu Lleu, en la Provincia de Arauco defendió el uso de las armas de parte de organizaciones radicalizadas y el llamado a la "resistencia armada" que realizó Héctor Llaitul.

"Aquí ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir, incluso de incorporar las armas en la medida que sea necesario", afirmó el ex líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) al medio Sala de Prensa.

"No hay ningún pueblo, a mi juicio, que se haya liberado de otra manera. Dónde se ha visto que un pueblo se libere marchando, con papeles...", señalo Huenchunao.

Sobre los intentos de diálogo practicados por el actual gobierno, el dirigente afirmó que sí se sentaría a conversar, pero advirtió que existe una situación de "guerra" con algunos sectores. "Hasta los enemigos más grandes en la guerra están conversando, pero ahora que se llegue a un acuerdo eso lo veo difícil", señaló José Huenchunao.

"Hay muchos sectores, que son como contraparte del pueblo mapuche, que están en guerra con nosotros. Esa situación existe y nosotros tenemos que pensar cómo nos vamos a defender también", dijo el ex vocero de la CAM.

Respecto a la existencia del robo de madera, el líder aseguró no es tal, cuando "las familias mapuches trabajan en tierras recuperadas o reivindicadas. “

“Hay zonas que están semi controladas por nosotros y hay gente que actúa por su propio interés. No les interesa, por ejemplo, la reconstrucción del pueblo mapuche, sino proteger su interés incluso económico. Eso pasa aquí también y no estamos de acuerdo con eso y volveremos a ratificar cuantas veces sea necesario. Porque no tiene que ver con la lucha del pueblo mapuche”, añadió.

Nacido en los años 70, en la ribera del lago Lleu Lleu, en la provincia de Arauco, perteneciente a la región Biobío, a lo largo del tiempo, José Huenchunao se convirtió en uno de los rostros del movimiento mapuche. Fue vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM) y vivió durante varios años en la clandestinidad o recluido en las cárceles chilenas.