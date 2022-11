José Morales asegura ante el Senado que aplicará la ley "sin ceder al populismo"

José Morales entregando su presentación ante la comisión de Constitución y Justicia del Senado. AGENCIA UNO

28 de noviembre 2022

José Morales, actual fiscal metropolitano Centro Norte, se presentó este lunes ante comisión de Constitución y Justicia del Senado, instancia que analizará su candidatura a fiscal nacional, en la previa de la votación que se deberá realizar en la sala.

El abogado fue el elegido por el presidente Gabriel Boric para reemplazar a Jorge Abbott, quien dejó el Ministerio Público tras cumplir la edad de 75 años.

El persecutor fue uno de los más votados de la quina elaborada por la Corte Suprema, que sufrió la baja del abogado Rodrigo Ríos, quien desistió de seguir en carrera. Los otros postulantes que siguieron en carrera, y que terminaron siendo desestimados por el Ejecutivo, fueron Marta Herrera, Ángel Valencia y Carlos Palma.

Ante los parlamentarios, el candidato a fiscal nacional debió responder diversas dudas sobre la gestión que buscará imponer en el Ministerio Público y sus propias actuaciones como persecutor en diversas causas.

Agenda de seguridad y Cascadas

Morales entregó ante los senadores algunos de los planes que pretende empujar al mando de la Fiscalía Nacional, especialmente en materia de seguridad y detección del crimen organizado.

Sobre la crisis del norte, el abogado afirmó que se debe trabajar en delitos claves como “homicidios, tráfico de drogas, armas, migrantes y trata de personas”, agregando que trabajará para “fortalecer la capacidad de análisis de información en esa zona, para compartirla con las distintas policías y organismos, para hacer cruces de información”.

Por los hechos de violencia en el sur, el persecutor comentó que “debe haber un trabajo más directo con las víctimas, son víctimas particularmente sensibles. Muchas veces son víctimas mapuche, la Fiscalía debe prestarles atención”.

En ese sentido, comentó que la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de La Araucanía “cuenta desde el año 2014 solo con dos fiscales y, además, se coordina con otros siete fiscales a nivel regional que, sin embargo, deben compartir su labor con otros delitos comunes que suceden en esa zona. Es importante fortalecer esa fiscalía en particular”.

Además, José Morales respondió sobre su labor en la investigación del caso Cascadas, que dirigió entre 2013 y 2015.

En su intervención, el profesional señaló que la indagatoria “no tiene nada que ver con el financiamiento de la política”, precisando que se trataba de un caso bursátil y conflicto entre privados.

“Formalicé a una persona, que era el gerente general de estas sociedades cascadas. El ex fiscal nacional (Sabas) Chahuán me apartó supuestamente porque no formalicé a otras personas. Transcurridos más de siete años de que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada, la persona está absuelta y el caso está en menos condiciones de persecución penal que las que dejé cuando fui apartado, creo, de forma injusta por el ex fiscal nacional”, manifestó.

En cuando a los casos de corrupción, Morales enfatizó que “la transparencia y rectitud de los funcionarios públicos constituye una base para el progreso del Estado, y es relevante para que los ciudadanos sepan que los recursos que ponen a disposición del Estado, son correctamente utilizados”.

“Seré el primero en aplicar estrictamente la ley, sin ceder al populismo”, planteó.

El candidato a fiscal nacional necesita 33 votos en el Senado para llegar al cargo, con apoyos que están siendo buscados por el Gobierno, que busca zanjar el tema de manera rápida y con el respaldo del bloque oficialista.