José Morales tras rechazo a su nominación como Fiscal Nacional: "Perjudicaron las posibilidades de cambiar al Ministerio Público"

Por: Gabriela Romo 04 de diciembre 2022 · 13:10 hs

Tras su fallida nominación como Fiscal Nacional en el Senado, el actual jefe de la Fiscalía Santiago Norte, José Morales, planteó que hubo una "guerra sucia" para "desperfilar" su candidatura.

El presidente Gabriel Boric fue quien propuso el nombre de Morales para la testera del Ministerio Público, designación que no prosperó en la Cámara Alta, por falta de votos favorables.

Al respecto, en conversación con La Tercera, José Morales indicó que "uno lo lamenta porque esto no es un proyecto personal, sino de un grupo de personas que son del Ministerio Público, que han invertido largo tiempo, fines de semana, noches, en trabajar por hacer una mejor institución, por mejorar la persecución penal y, como consecuencia de esto, el país tenga una mejor perspectiva para combatir la criminalidad que nos tiene en la situación actual desde hace 15 años" .

"En este debate lo más importante es discutir sobre qué tan adecuados son los criterios de persecución penal y cuál es la política criminal que esperamos para el futuro del país. Lo que me provoca satisfacción en esto es que los votos que obtuve son 31 votos que van desde el sector republicano hasta el Partido Comunista. Si ven el porcentaje final, el de los 31 senadores, eran 2/3 de los senadores que estaban presentes ese día en la sala", manifestó.

En relación a los votos en su contra en el Senado, el jefe de la Fiscalía Santiago Norte manifestó que "uno encuentra antecedentes que van desde adjudicarme participación en causas que nunca he tenido, como la causa SQM; otra persona que me adjudica las famosas clases de ética del caso Farmacias, una causa que nunca estuvo a mi cargo y donde la decisión de esas clases surge de la Fiscalía Nacional de esa época; otros fundamentos fueron que no nos habíamos referido al crimen organizado en La Araucanía, cuando en el plan que habíamos presentado ante la Corte Suprema y en mi exposición de más de una hora 15 en el Senado fui explícito en señalar que todo lo que era respecto al crimen organizado era aplicable a la Macrozona Norte y Macrozona Sur".

Campaña

“Hubo una campaña que estaba dirigida a generar esta situación y a desperfilar mi nombramiento. Se publicaron noticias falsas sobre una causa (Kayser), incluso develando un informe policial que ni siquiera estaba en poder de la Fiscalía, haciendo afirmaciones sobre que estamos atrasados en esos informes, cuestión que era una falsedad absoluta. Por lo tanto, aquí hay mucha noticia falsa. Se sugirió que habíamos favorecido al ex presidente Piñera confundiendo, mezclando cosas distintas”, agregó Morales.

"Creo que hubo una campaña interesada de ciertos sectores que imagino que pretenden que no haya cambios en el Ministerio Público", planteó.

En esa misma línea, expresó que "hay sectores tanto internos como externos que persiguen que la situación del Ministerio Público se mantenga tal cual. Me imagino, porque no podría pensarlo de otra forma, que no miden las consecuencias de lo que eso podría significar para la situación de seguridad del país. Si nos mantenemos igual que los últimos siete años, en particular, las consecuencias para la criminalidad del país son insospechadas".

"Me llamaría mucho la atención que existe gente del Ministerio Público que se comunique con senadores para perjudicar a otro candidato. Sería extremadamente grave" , comentó Morales, quien también agregó que "eso daría cuenta de atentados contra la probidad y eventualmente delitos que serían extremadamente graves graves que se produjeran en una institución que precisamente se dedica a eso. Pero prefiero ser prudente en este caso, porque como yo quiero a esta institución en la cual he estado 22 años, no estoy disponible para perjudicarla por mis propios intereses".

Guerra sucia

Respecto a las declaraciones de la ministra de Interior, Carolina Tohá, Morales dijo que "me parece que eso es una guerra sucia y, además, descarada. Espero que en esa guerra sucia y descarada no se hayan ocupado ni recursos públicos, ni información reservada , ni funcionarios públicos que hayan ocupado sus tiempos de trabajo para participar en esas campañas. No tengo antecedentes de eso por ahora, y si los llego a tener, voy a hacer las denuncias que corresponden".

Continuó: "La guerra sucia dice relación con la resistencia a los cambios. Y lo grave es que la resistencia a los cambios significa mantener el statu quo actual, que es lo que nos ha llevado a que el Ministerio Público tenga una evaluación muy mala de la ciudadanía, que nos ha llevado a que no hemos hecho nada respecto a los homicidios que se vienen empinando desde el 2010 y que si no hacemos nada y mantenemos la situación actual, la situación de criminalidad en ocho años más es de alcance insospechado".

“ Yo creo que lo que ha sucedido es que se ha perjudicado al Ministerio Público y se han perjudicado las posibilidades de cambiar al Ministerio Público. Y eso a mí me parece particularmente grave, porque cuando usted perjudica al Ministerio Público, perjudica las posibilidades que tiene la sociedad de perseguir el delito. Me parece que no se han medido las consecuencias que ha tenido esta guerra sucia para el país”, concluyó.