Joven sufrió ataque en Parque Titanium: fue amenazado con pistola y le aplicaron electroshock

Por: Hugo Infante 14 de Febrero 2022 · 10:35 hs

Un adolescente sufrió una brutal golpiza en el Parque Titanium y denunció que una pandilla lo amenazó con una pistola mientras le aplicaban electroshock para robarle.

Con cortes en su cabeza, inconsciente y hospitalizado. Así quedó el joven de 16 años que fue atacado por un grupo de 20 personas en las inmediaciones del Parque Titanium en la zona oriente de la capital.

La víctima declaró a 24 horas que que fue amenazado con un arma de fuego y que también fue agredido con un electroshock.

"Algunos me pegaron con la parte de atrás de la pistola (...) me rompieron la cabeza", indicó el joven y agregó que la agresión fue con el fin de "botarme y robarme las pertenencias".

"Me pusieron electroshock por la espalda, dos veces y la segunda vez caí al suelo. Me robaron anillos, el teléfono y me querían sacar hasta las zapatillas. Eran como 20 personas pegándome en todo el cuerpo”, agregó.

La víctima fue asistida por sus amigos y personal de seguridad que llamaron a una ambulancia, donde fue atendido a tiempo.

Tras lo ocurrido, Carabineros realiza controles preventivos en las inmediaciones de Parque Titanium con el fin de evitar posibles delitos.