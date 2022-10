Juan Pablo Hermosilla arriesga sanción de Colegio de Abogados por dichos contra Nicolás López

Ante esto, el abogado instructor pidió que Juan Pablo Hermosilla sea sancionado con la suspensión de sus derechos colegiales por 15 días con publicidad en la Revista del Abogado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 25 de octubre 2022 · 18:41 hs

Juan Pablo Hermosilla, representante legal de las víctimas de Nicolás López, enfrenta un proceso disciplinario por parte del Colegio de Abogados a raíz de sus dichos en contra del cineasta condenado a cinco años de cárcel de pena efectiva por abusos sexuales reiterados.

La acción contra el integrante de la Fundación para la Confianza fue presentada por Paula Vial, defensora de Nicolás López, ante lo cual Sebastián Rivas, abogado instructor del caso, puntualizó que "formuló entre julio y noviembre de 2018, una serie de declaraciones inmoderadas, inexactas y prohibidas por el ordenamiento disciplinario”, pasando por alto el reglamento del Colegio de Abogados.

Rivas precisó que Hermosilla, "participando en un proceso penal en contra del Sr. Nicolás López, no se abstuvo de relacionarse con los medios de comunicación a través de declaraciones que tenían la habilidad o potencialidad de afectar la imparcialidad en la conducción de la investigación y la decisión del asunto sometido al conocimiento de los tribunales”.

Este accionar "se verificó interviniendo en reiteradas oportunidades ante distintos medios de comunicación, con declaraciones que no observaron los estándares de cuidado, honor, dignidad, veracidad y moderación profesional, contenidos en el código de ética”.

Ante esto, el abogado instructor pidió que Juan Pablo Hermosilla sea sancionado con la suspensión de sus derechos colegiales por 15 días con publicidad en la Revista del Abogado.

Entre los antecedentes considerados para esta petición están los dichos de Hermosilla en junio de 2018, donde sostuvo que "quien abusó del poder, de personas frágiles, en una relación completamente asimétrica, es Nicolás López, lo que sucede es que ha sido expuesto así como uno puede haber expuesto las violaciones a los derechos humanos de Pinochet, o a Adolfo Hitler que tampoco nunca fue condenado por nadie, pero sostener que aquí el único lugar para debatir estas cuestiones son los tribunales es no entender nada de nada porque en el caso del Sr. López hay un espectro de acusaciones que versan sobre él, algunas que tienen relevancia legal y otras que no, que tienen sólo relevancia ética”.

“Hay un debate paralelo, que es legítimo tener y sostener que una persona mientras no ha sido condenada no puede ser criticada, o no puede ser expuesta por la prensa de algunos actos, como digo según ese criterio no podría decirse nada contra Adolfo Hitler que nunca fue condenado”, agregó en la entrevista a radio Pauta.

Un mes después, Hermosilla señaló que "celebré cuando Pinochet tenía a su abogado, el debido proceso es para todo el mundo. Pero hay un engaño que está en marcha, yo imagino que viene de la agencia de comunicaciones que está detrás, Imaginacción, porque además piensa que ellos defendieron a Christian Precht, al cardenal Errázuriz, a Herval Abreu, a López, a Cheyre, que es el cuento de sostener que es ilegítimo denunciar públicamente a alguien y que para eso están los tribunales, eso no es cierto”.