Juzgado de Garantía de Arauco amplía investigación en caso de Tomás Bravo

Por: Cristián Meza 14 de octubre 2022 · 19:23 hs

El Juzgado de Garantía de Arauco acogió la solicitud del Ministerio Público y aumentó el plazo de la investigación abierta por el homicidio de Tomás Bravo, ocurrido en febrero del año pasado, en sector rural de Caripilún.

En la resolución, la magistrada Perla Roa Borgoño extendió en tres meses el plazo de la indagatoria, solicitado por la fiscalía con el objetivo de concretar unas serie de peritajes pendientes y, consecuencialmente, rechazó la petición de la Defensoría Penal Pública de decretar el cierre de la investigación en la que se encuentra imputado Jorge Eduardo Escobar Escobar.

En la causa, el ente persecutor imputa a Escobar Escobar, tío abuelo de la víctima, autoría en el delito de homicidio calificado del niño que falleció a los 3 años y siete meses de edad.

Por su parte, la madre de Tomás, Estefanía Gutiérrez, convocó a una protesta en las afueras de la Fiscalía del Biobío, cuestionando la labor que lleva adelante la fiscal Marcela Cartagena.

"No estamos satisfechos con la investigación, a pesar de que se va a ampliar el plazo. No teníamos la confianza que había al principio con la fiscal, por muchos errores que se han cometido desde el inicio de la investigación que la propia fiscal ha negado, pero que nosotros sabemos son así, porque he leído la carpeta de investigación. Estoy al tanto, al igual que el papá y los querellantes, de todo lo que ha pasado este año y medio con mi hijo. La señora fiscal sigue negando sus errores, ha culpado a la PDI, pero nosotros hemos visto que es ella también la que se ha sumado a los errores junto al SML", declaró la mujer a radio Cooperativa.

La familia materna del menor analiza solicitar a la Fiscalía Nacional la designación de un nuevo encargado de la investigación y la salida de Cartagena.