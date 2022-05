Juzgado ordenó a Registro Civil inscribir a adolescente con género no binario

La resolución consideró tratados internacionales sobre la materia. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 07 de mayo 2022

El Tercer Juzgado de Familia de Santiago acogió una solicitud de cambio de nombre de un adolescente de 17 años, ordenando al Servicio de Registro Civil inscribir a la persona con un registro no binario.

La resolución, que fue entregada por la jueza Karen Becker Cares, consideró los Tratados Internacionales que regulan la materia y los principios generales de la Ley N° 21.120 sobre Derecho a Identidad de Género.

“Las identidades no binarias son aquellas que no se identifican con uno de los dos géneros reconocidos en la mayoría de culturas occidentales: la de hombre o la de mujer. La etiqueta de no binario puede encapsular una multitud de significados, ya que uno puede o identificarse como hombre y mujer, o dentro del espectro masculino-femenino, o puede no identificarse como ninguno", señaló parte del fallo.

El texto agregó que "estas identidades a menudo se denotan también como identidades trans, diferenciándose de las identidades trans binarias (quienes ocupan una posición más visible en la sociedad) en que incluye aquelles que en su transición cambian de un género binario al otro, ya sean hombres trans o mujeres trans”.

“El género, siendo no solo una categoría individual, pero cuya inteligibilidad permite la reproducción de estructuras sociales, crea precariedad para aquelles quienes no se ajustan a las dos opciones actualmente disponibles”, complementó la sentencia.

La vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Javiera Zúñiga, resaltó que “esta sentencia marca un hito, en tanto define el no binarismo, reconoce que los géneros son fluidos, termina con la imposición del binarismo en la identidad legal y lleva a la praxis importantes principios de la Ley de Identidad de Género, de la Declaración universal de Derechos Humanos, de la Convención de los Derechos del Niño y de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de DDHH”.

“Animamos a más personas que no se sienten identificadas ni como hombres, ni como mujeres, a exigir en tribunales y/o en el Registro Civil que se reconozca su género no binario”, apuntó Zúñiga.

La sentencia fue dictada el pasado 25 de abril, dos meses después de que el adolescente solicitara al Tribunal el cambio del nombre y sexo asignados al nacer, contando para ello con el respaldo de su padre, un abogado, y de su madre, una psicóloga.