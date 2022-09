La Pintana lidera las comunas de alcaldes “apruebistas” donde se impuso el Rechazo

Claudia Pizarro tuvo una activa participación en la campaña del Apruebo, a tal punto que la Contraloría le advirtió por hacer propaganda.

Compartir











Por: Luis Rivera 05 de septiembre 2022 · 13:22 hs

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, aparece como una de las grandes derrotadas en el Plebiscito de Salida del borrador de la nueva Constitución. La máxima representante de la comuna ubicada al sur de Santiago fue una de las autoridades municipales del país que hizo una apuesta abiertamente por la opción Apruebo, que obtuvo sólo el 38,14% de los sufragios.

Por esa razón, la administradora pública que milita en la Democracia Cristiana no tuvo un domingo 4 de septiembre con sabor dulce, pues en la comuna que lidera, la alternativa que promocionó perdió ante el Rechazo, que contabilizó el 61,86% de los sufragios a nivel país, aunque un 53,58% fue el porcentaje que obtuvo en la jurisdicción pintanina, donde encabezó el evento La Pintana Aprueba.

La participación de la política de 57 años en esa convocatoria significó, de hecho, que la Contraloría General de la República determinara que su actuación fue improcedente, pues “se pretende dar a entender que es la comuna de la que ella es alcaldesa la que apoya tal opción”. Ante este dictamen de la CGR, Pizarro afirmó que en ese organismo “están rallando la papa”.

Después de conocida la abultada diferencia a favor del Rechazo, Pizarro sacó la voz. “Siempre me la he jugado por lo que creo. No es la primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores porque tengo respeto por la democracia. A seguir, no está muerta quién pelea”, manifestó quien desde 2016 es la timonel de La Pintana.

Pero Claudia Pizarro no fue la única alcaldesa que puso sus fichas en la opción Apruebo y su comuna no le dio el triunfo a esa preferencia. Otro que vivió una situación similar fue Daniel Jadue en Recoleta, donde la opción Rechazo contabilizó a un 51,98%. Tras la incontestable derrota, el miembro del Partido Comunista usó sus redes sociales para dejar saber su postura.

“El mandato del pueblo es claro”, escribió en la primera parte de la publicación el arquitecto de origen palestino. “El proceso constituyente debe seguir su camino con una propuesta que les haga sentido a las mayorías”, agregó el ex candidato presidencial. “Los abusos e injusticias deben terminar. Debemos encontrar un mecanismo para empujar las transformaciones que Chile demanda. ¡La lucha sigue”, culminó el sociólogo de 55 años.

Más alcaldes del Apruebo que perdieron

El Apruebo sólo ganó en ocho de las 346 comunas que tiene Chile: Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Puente Alto y Maipú. Otro caso donde ocurrió algo así fue en Santiago, con la también militante comunista Irací Hassler, quien utilizó sus redes para dar los primeros descargos tras el resultado impuesto.

"Los chilenos y chilenas se expresaron claramente en un proceso democrático. El texto propuesto no concitó el apoyo mayoritario. Esto nos desafía como país a construir una nueva Constitución que nos represente plenamente. Y para eso, el camino es más democracia”, dijo la alcaldesa de Santiago.

El alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC), también fue uno de los grandes perdedores, al igual que los jefes comunales de las grandes ciudades costeras, como la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti de Revolución Democrática y el alcalde porteño, Jorge Sharp, quien esgrimió algo de la estrategia de la alternativa vencedora tras conocer el cómputo.

“A través de diversos mecanismos, el Rechazo logró apelar al sentido común de millones y conectaron con sus temores. Nuestra lectura estratégica falló”, expresó la máxima autoridad en Valparaíso, quien apenas hace unos días debió dar explicaciones a raíz de una performance sexual en el acto de Apruebo Transformar.

Tomás Vodanovic y Maipú, un caso particular

Maipú fue una de las ocho comunas del país donde el Apruebo se impuso en los sufragios del Plebiscito de Salida. “En la vida y en la política la derrota es formativa. De ella se deben obtener aprendizajes”, escribió en su cuenta oficial de Twitter el alcalde, Tomás Vodanovic, quien este lunes 5 de septiembre aprovechó de mostrar parte del trabajo en terreno que lleva a cabo “porque esto sigue”.

Pero más allá de la victoria, el porcentaje obtenido fue de 51,15%, una diferencia exigua ante el Rechazo.

En la comuna, que según el Censo de 2017 cuenta con 521 mil 627 habitantes, Gabriel Boric sacó una diferencia muy grande en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales ante José Antonio Kast. De hecho, el presidente de la República obtuvo el mayor histórico: un 66%, algo que no estuvo ni cerca de darse con la alternativa que el Gobierno apoyó.