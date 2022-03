La Plaza de Todas: el nuevo espacio de encuentro de Santiago

La intervención es obra de Jocelyn Aracena, conocida como Anis, una de las exponentes más importantes de la pintura urbana en Chile.

18 de Marzo 2022

Bajo el nombre “La Plaza de Todas”, y en el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, se inauguró -en las afueras del acceso norte del Metro Universidad Católica y la salida poniente del Centro Cultural Gabriela Mistral- un espacio que busca convertirse en un sitio de encuentro para la comunidad, y donde el arte juega un rol protagónico.

Se trata de un proyecto que fue diseñado por Lira Arte Público y que apunta a la recuperación del espacio público y la participación ciudadana, el cual incorpora una intervención de un total de 380m² denominada “Una sola flor”. Esta es obra de Jocelyn Aracena, artista nacional más conocida como Anis.

“Mi obra se concentra en tres ejes principales: el movimiento, representado a partir de la danza, la conciencia, como reflexión de nuestras propias acciones y Gabriela Mistral, como referente cultural y sus escritos que inspiran el título de la intervención: Una sola flor, ya que en sus textos invita a la unión y la danza de las mujeres, que se acompañan hacia la conciencia que decido representar con rostro de mujer, acompañada de la flor de la Añañuca como homenaje y símbolo de memoria”, explicó la artista.

El proyecto “La Plaza de Todas”, que es fruto del trabajo conjunto entre Lira Arte Público, Metro de Santiago, el Centro Cultural Gabriela Mistral y la marca deportiva Reebok, considera murales, pero también una intervención de piso de más de 200 m², expandiendo el formato tradicional hasta la explanada que conecta la salida del metro con el acceso poniente de GAM. Además, la propuesta incluye la incorporación de Photio, nanotecnología que se agrega a la pintura y tiene una acción purificadora del aire que equivale a 600 árboles adultos.

"Es especialmente significativo para nosotros este trabajo artístico en uno de los accesos de nuestro edificio, porque estamos uniendo trabajo colectivo, igualdad de género, arte urbano y cuidado del medio ambiente, temas fundamentales que están presentes en nuestra programación y que simbolizan un mejor futuro para Chile", agregó Felipe Mella, director ejecutivo del GAM.

Mientras que Paulina del Campo, gerente de Clientes y Sostenibilidad de Metro de Santiago, destacó que “como parte de su política de diversidad e inclusión, en Metro estamos comprometidos a visibilizar y potenciar el rol de la mujer. Por eso estamos muy contentos y orgullosos de haber podido participar en la generación de esta obra inspirada en la mujer y que viene a sumarse a diversas actividades con foco de género que hemos estado realizando durante marzo con nuestros trabajadores y que seguiremos también haciendo junto a nuestras comunidades. Adicionalmente estamos sumando una nueva obra al catálogo de MetroArte, que busca ser una galería abierta para todos nuestros pasajeros y la ciudad”.

Cabe mencionar que el proyecto “La Plaza de Todas” no solo considera dicha intervención urbana, sino también el desarrollo de la exposición titulada “Colectiva” que será exhibida en la galería de Lira Arte Público en GAM. Específicamente, esta muestra reúne la propuesta de diversas artistas de la nacionales en torno al contexto convocante.

“Life is not a Spectator Sport”

La inauguración de la “Plaza de Todas” se llevó a cabo a la par del lanzamiento de la campaña de Reebok “Life is not a Spectator Sport”, cuyo rostro es Ángela Lucero Areyte, conocida como “Flor de Rap”, quien es un ejemplo de superación y encarna a la perfección dicho concepto, según explicó Anna Mata, PR & Sports Marketing Manager de Reebok Chile.

La campaña, que incluye el relanzamiento de los modelos de zapatillas clásicos de Reebok, “hace un llamado a que las personas sean las protagonistas de sus vidas y luchen por lo que quieren sin miedo al fracaso”, agregó Mata.

“Dentro de nuestros pilares principales destacamos nuestro compromiso con la mujer y el respeto hacia ellas en todo ámbito, por esto mismo este año buscamos realizar una acción por y para la comunidad en conjunto a otros actores relevantes, promoviendo de esta forma un mensaje que las inspire a escuchar su propia voz e impulsarlas para que demuestren de lo que son capaces, además que va en línea con nuestra nueva campaña Life is not a Spectator Sport, que significa que La Vida no es un Deporte para Espectadores", concluyó la representante de Reebok Chile.