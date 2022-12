La Polar califica de "irresponsable, apresurada e injustificada" demanda colectiva anunciada por Sernac

Lamentamos que servicios públicos se hagan parte de esta acusación, la cual sólo tiene fines comerciales y restringe el acceso de los consumidores”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 13 de diciembre 2022 · 15:23 hs

La Polar salió al paso del anuncio del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que presentó demanda colectiva contra la multitienda por venta de ropa falsificada y falta de información a los consumidores.

El Sernac estimó que existen “antecedentes suficientes” para establecer que La Polar ha estado comercializando prendas de vestir no originales o auténticas, al menos desde 2020, con rótulo de marcas como Columbia Sportswear Company, siendo reconocido expresamente por la propia multitienda en transacción celebrada con dicha empresa en 2021, donde declaró que adquirió productos no originales "de buena fe" a un proveedor extranjero. Lo anterior sumado a información complementaria, como declaraciones y antecedentes de dominio público.

Asimismo, La Polar “ha comercializado ropa de marcas como Adidas AG, Under Armour Inc. y Levi Strauss & Co., pero que, de acuerdo con las declaraciones de las propias marcas, las actuaciones y fiscalizaciones del Servicio Nacional de Aduanas y demás antecedentes disponibles, no tendrían el carácter de originales o auténticas, pues no fueron acreditados tales atributos por parte de la multitienda”.

Ante esto, desde la tienda de retail expresaron que, si bien no han sido notificados de esta acción judicial, “nos parece una irresponsabilidad que una institución como Sernac inicie este tipo de acciones frente a hechos que se encuentran en plena investigación, acusando apresuradamente y de manera injustificada a La Polar, sin esperar todos los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundamentada”.

En esta línea, dejaron en claro que “presentamos oportunamente acciones legales contra quienes iniciaron esta acusación, con la convicción de que se trata de competencia desleal, por parte de interesados en obstruir nuestro modelo de negocios, que busca ampliar el acceso a ropa de marca a través de importaciones directas. Lamentamos que servicios públicos se hagan parte de esta acusación, la cual sólo tiene fines comerciales y restringe el acceso de los consumidores”.

“Tal como hemos declarado desde un inicio, todos los productos comercializados en La Polar son originales y cuentan con la documentación que demuestra tal condición, la cual entregamos directamente al Sernac y a todas las autoridades. Es por esto que nos preocupa que se estén realizando acusaciones injustificadas sin haberse concluido la investigación para verificar los hechos. Tomaremos todas las medidas legales y necesarias para aclarar la situación y demostrarlo en todas las instancias”, sentenció La Polar.