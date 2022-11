La Polar y acusaciones de venta de ropa falsificada: "Prendas comercializadas son originales"

La SIP de Carabineros allanó ocho bodegas de la empresa, logrando la incautación de 18 millones de pesos en prendas Under Armour: 57 polerones, 257 poleras y 366 pantalones deportivos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 22 de noviembre 2022 · 15:26 hs

La multitienda La Polar salió al paso de la millonaria incautación de ropa deportiva falsificada de marca Under Armour en varias de sus sucursales.

Al respecto, la tienda de retail expresó en una declaración pública que “La Polar siempre ha vendido productos originales y esta no es la excepción. Descartamos tajantemente la acusación y recalcamos que todos los productos comercializados en tiendas La Polar son originales y cuentan con la documentación requerida que acredita aquella condición. El compromiso con nuestros clientes es que puedan acceder a productos originales y de calidad”.

“Lamentamos y nos preocupa que las autoridades hayan actuado sin hacer las consultas pertinentes que nos permitan aclarar el tema y, al mismo tiempo, se hayan realizado imputaciones respecto de La Polar en los medios, sin acreditar la acusación respecto a mercadería que es totalmente legítima”, agregó la empresa.

En esta línea, dejaron en claro que “estamos entregando todos los antecedentes y documentación pertinente a la Fiscalía para demostrar que se trata de prendas originales, que cumplen con toda la normativa vigente y así desmentir la información que se ha entregado en distintos medios de comunicación”.

“La Polar cuenta con diversas líneas de abastecimiento, cumpliendo con los estándares legales y acreditando la originalidad de sus productos. Estos productos fueron comprados a distribuidores y fábricas internacionales autorizadas para la comercialización, contando con la documentación necesaria para este tipo de operaciones”, argumentaron.

La multitienda además aclaró que “los representantes de las marcas en Chile no son los únicos autorizados para comercializar y/o distribuir estos productos en el país”, luego que éstos indicaran que no han entregado ropa Under Armour a La Polar.

La SIP de Carabineros allanó ocho bodegas de la empresa, logrando la incautación de 18 millones de pesos en prendas Under Armour: 57 polerones, 257 poleras y 366 pantalones deportivos.