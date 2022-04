La confesión del ex ministro Enrique Paris: "Tener una opción sexual distinta era muy complejo"

Sin embargo, se mostró contento de la forma en que en la actualidad se encaran las diversas orientaciones sexuales de las personas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 23 de Abril 2022 · 11:36 hs

Enrique Paris, ex ministro de Salud, abordó temas de su vida personal, como su orientación sexual, explicando las dificultades de ser homosexual en su juventud.

En entrevista con revista Sábado, el ex titular del Minsal detalló que nunca quiso casarse porque sabía que "no iba a hacer mi vida con una mujer”.

El pediatra de 73 años relató que, tras terminar su beca en el Hospital Calvo Mackenna, viajó a Bélgica y empezó una relación heterosexual, donde incluso se llegó a hablar de matrimonio, pero no pudo concretarse ya que le confesó a su pareja que era homosexual.

“Ella no le creyó y le pidió que se hiciera asesorar por un médico, él lo hizo. Me tocó un psiquiatra muy religioso -dice y se ríe- igual me sirvió para hacer yo mismo mi propia reflexión”, recordó.

Respecto a las razones de no casarse, Enrique Paris sostuvo que “yo sabía que eso pasaba, pero desde mi punto de vista era impensado, y necesitaba ser honesto conmigo mismo. Además, para mi, eso era moralmente inaceptable”.

Sobre sus años mozos, el también ex presidente del Colegio Médico indicó que "en esos años tener una opción sexual distinta era muy complejo, por lo que uno tenía que tratar de ser prudente. Nunca fui de los que se rebelaban. Soy hijo de mi tiempo, de mi época”.

Sin embargo, se mostró contento de la forma en que en la actualidad se encaran las diversas orientaciones sexuales de las personas.

“Es maravilloso que los niños puedan expresar lo que les sucede, lo que van sintiendo. Lo vi siendo pediatra, niños que decían me siento así o asá a sus papás, al doctor. Es una duda terrible para ellos; no es que sea una cosa fácil tampoco, pero yo creo que es mucho mejor que lo digan, que transparenten sus problemas, sus inquietudes, y no que las oculten”, sentenció.