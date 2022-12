La extraña moneda de 100 pesos que podría valer hasta 700 mil pesos

Una moneda de 100 pesos podría costar 700 mil pesos por una particularidad especial.AGENCIA UNO / ARCHIVO

Por: Esteban López Á 08 de diciembre 2022 · 12:00 hs

Una simple moneda de 100 pesos podría convertirse en un tesoro para los coleccionistas. Y es que se ha informado que existe un ejemplar que presenta una particularidad especial, lo que la hace ser única entre todas las que existen en el país.

A través de su cuenta de TikTok, el aficionado a la Numismática, Ignacio Villalón, afirmó que “no se tiene total certeza de dónde viene esta pieza”, pero "se especula que es una prueba de acuñación".

La moneda de 100 pesos no presenta ninguna falla, sino que cuenta con un diseño en particular que la convierte en única. El ejemplar no presenta la leyenda “pueblos originarios” como lucen todas las monedas que circulan por el país, sino que presenta “6 copihues”.

Ignacio Villalón señaló que hasta ahora se conoce la existencia de tres ejemplares, las cuales fueron encontradas en el 2010 cuando estaban acuñadas en un vuelto. Según comentó el coleccionista, esas monedas tienen un valor que ronda los 600 mil o 700 mil pesos.

Historia de la moneda

Respecto a cómo nace la moneda, estas se habrían fabricado en el 2001, año en el que justamente comenzó a circular el nuevo modelo de 100 pesos. Sin embargo, Ignacio Villalón afirma que "cree que es imposible encontrarla circulando".

La formación de ese modelo se habría efectuado en el marco de un proceso denominado “prueba de acuñación” y, según narra Villalón, "La Casa de Moneda hace prototipos de acuñación, entre otras cosas, para ver si el cuño, resiste, es decir, no se rompe. Algo que puede pasar".

Posterior al proceso de fabricación, los ejemplares son compartidos en el Banco Central para que puedan ser aceptadas. Sin duda, una incógnita que los coleccionistas de monedas y billetes intentan resolver obteniendo una de las preciadas monedas de 100 pesos.